Wetter in Deià, Mallorca: 7-Tage-Vorhersage mit Sonnenschein und milden Sommertemperaturen (21.6.2024)

Wetter Deià Mallorca: Ihre 7-Tage-Prognose

Die malerische Gemeinde Deià auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen von ihrer besten Seite. Ein Blick auf das bevorstehende Wetter lässt Herzen von Sonnenanbetern höherschlagen – wir dürfen uns auf überwiegend klaren Himmel und angenehme Temperaturen einstellen. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter im charmanten Deià täglich entwickelt.

Sonnenschein und milde Temperaturen: Das Wetter in Deià

In Deià begrüßt uns am 21. Juni 2024 ein herrlich klarer Himmel bei einer maximalen Temperatur von 25°C. Der Wind weht sanft mit etwa 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 55% und der Luftdruck bei 1020 hPa. Genießen Sie den längsten Tag des Jahres mit einem Sonnenaufgang um 4:21 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Am 22. Juni dürfen wir uns auf eine leichte Bewölkung und noch mildere Verhältnisse bei einer Höchsttemperatur von 27°C freuen. Die Windverhältnisse bleiben entspannt mit 3 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 48% und einem gleichbleibenden Luftdruck von 1020 hPa.

Die folgenden Tage erstrahlt Deià in einem ungetrübten Sonnenschein. Am 23. und 24. Juni erwarten uns Temperaturen um die 25°C jeweils unter einem leicht bewölkten Himmel, was Spaziergänge entlang der bergigen Traumkulisse von Deià zu einem wahren Genuss machen wird.

Am 25. Juni wird es mit 28°C noch etwas heißer und der klare Himmel verspricht einen idealen Tag für Ausflüge in die Natur oder ans Meer. Anschließend steigert sich das Thermometer am 26. Juni leicht auf 29°C, wiederum begleitet von vereinzelten Wolken.

Eine kleine Abwechslung im sonnigen Wetter bringt der 27. Juni mit sich: Leichter Regen wird für eine angenehme Erfrischung sorgen, bei weiterhin warmen 25°C. Das Wetter klärt wieder auf zum 28. Juni, wenn wir den Tag bei klarem Himmel und 26°C ausklingen lassen können.

Ihr Wetterausblick für Deià auf einen Blick

Dieser Wetterbericht für Deià verspricht insgesamt eine Woche voller Sonne, leichter Wolken und angenehmen Temperaturen. Ob Sie entspannen, das kulturelle Angebot erkunden, oder sportlich aktiv werden möchten – das Wetter lädt ein, das Beste aus Ihrem Aufenthalt in Deià zu machen. Mit dem Sonnenaufgang, der über die malerischen Hänge von Mallorca aufsteigt und dem Sonnenuntergang, der den Tag friedlich beschließt, dürfen wir eine traumhafte Woche in Deià erwarten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 01:02:13. +++