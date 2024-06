Wetteraussichten Bunyola: Sonnige Tage und leichte Schauer in der letzten Woche des Junis (21.6.2024)

Strahlender Sonnenschein und idyllische Sommertage in Bunyola

Die malerische Gemeinde Bunyola auf Mallorca erfreut sich in der letzten Juniwoche eines überwiegend heiteren Klimas mit durchwegs freundlichen Sommertemperaturen. Nach einer exklusiven Wetteranalyse dürfen sich Einwohner und Besucher auf eine Reihe von sonnigen Tagen mit klarem Himmel freuen, die vereinzelt von erfrischenden Schauern begleitet werden.

Wetterprognose: Sonne satt und leichte Brisen

Freitag, 21. Juni 2024: Perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten und Strandbesuche kündigt sich an. Die thermische Anzeige steht bei 24°C und die Sonne genießt freie Bahn - ein klarer Himmel dominiert den Tag in Bunyola. Leichte Winde mit 4 km/h sorgen für eine angenehme Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei moderaten 47% liegt.

Samstag, 22. Juni 2024: Die sommerliche Idylle setzt sich weiter fort. Mit 25°C und einem erneut klaren Himmel bietet sich das perfekte Szenario für jegliche Pläne unter freiem Himmel. Die leichte Windgeschwindigkeit von 3 km/h bleibt konstant. Der Tag verspricht ungestörten Sonnengenuss von Sonnenaufgang um 4:21 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.4:21 Uhr19:20 Uhr

Wetterumschwung in Sicht: Zunehmende Bewölkung und leichter Niederschlag

Sonntag, 23. Juni 2024: Am Sonntag gesellen sich zu der anhaltenden Wärme ein paar vereinzelte Wolken. Die Temperatur bleibt weiterhin angenehm bei 24°C, während die Luftfeuchtigkeit etwas auf 57% ansteigt. Mit einem leicht ansteigenden Windszenario von 3 km/h und dem Luftdruck von 1015 hPa gibt es sanfte Vorboten für einen möglichen Wetterwechsel.

Montag, 24. Juni 2024: Leichte Regenschauer, die den Tag über hinweg ziehen können, laden zu gemütlichen Stunden in einem der lokalen Cafés ein. Obwohl die Temperaturen nur leicht auf 23°C fallen, empfehlen wir eine Jacke für den Abend. Wind und Luftfeuchtigkeit halten sich konstant, begleitet von einem sanften Sinken des Luftdrucks.

Erneuter Anstieg zu sommerlichen Hochgefühlen

In der zweiten Wochenhälfte kehrt das prächtige Blau am Himmel zurück und lädt erneut zu weitreichenden Unternehmungen ein. Am Donnerstag, 25. Juni 2024, erwacht Bunyola mit 26°C unter einem klaren Himmel. Das Wetter hält am Freitag an und steigert sich am Samstag, 26. Juni 2024, auf sommerliche 28°C, wobei der Himmel von einigen verstreuten Wolken geküsst wird.

Zum Ausklang der Woche, am Sonntag, 27. Juni 2024, kühlt es leicht auf 24°C ab und behält seine Anmut mit höchstens ein paar leichten Regengüssen. Der darauffolgende Montag begleitet uns mit ähnlichen Bedingungen und einem klaren Himmel, verspricht also einen trockenen Start in die neue Woche.

Wetterzusammenfassung für Bunyola

Die bevorstehende Woche verspricht ein echtes Sommermärchen. Mit meist klarem Himmel und Temperaturen, die zwischen 23°C und 28°C schwanken, können sich Einwohner und Besucher auf eine perfekte Balance aus Sonnenschein und gelegentlichem, erfrischendem Regen einstellen. Ob zum Entspannen an idyllischen Plätzen oder für Aktivitäten in der Natur – Bunyola bietet ideale Voraussetzungen für eine unvergessliche Zeit auf der beliebten Baleareninsel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 00:57:53. +++