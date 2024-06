Wetteraussichten für Costitx (21.06.2024 bis 28.06.2024): Sonne pur und leichte Brisen

Das Wetter in Costitx: Eine Woche voller Sonnenschein steht bevor

Wie präsentiert sich das Wetter in Costitx auf Mallorca in der bevorstehenden Woche? Idyllischer könnte die Antwort kaum ausfallen, denn die Wettervorhersage verspricht strahlenden Sonnenschein und angenehme Temperaturen über die nächsten Tage hinweg. Kühle Brisen und die mediterrane Leichtigkeit laden sowohl Einheimische als auch Urlauber dazu ein, die Schönheit der Insel in vollem Umfang zu genießen.

Das aktuelle Wetter in Costitx: Sonne satt und laue Abendwinde

Am Freitag, den 21. Juni 2024, begrüßt uns ein strahlend blauer Himmel über Costitx, mit einer Höchsttemperatur von 31°C. Ein leichter Wind von 4 km/h verspricht eine angenehme Brise, perfekt für Freizeitaktivitäten im Freien. Die Luftfeuchtigkeit verweilt bei niedrigen 24%, während der Luftdruck bei 1018 hPa liegt. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und klingt mit einem späten Sonnenuntergang um 19:19 Uhr stimmungsvoll aus.

Das Wetterphänomen "wenige Wolken" zeichnet sich für den Samstag, den 22. Juni, ab, wobei die Temperaturen nur geringfügig auf behagliche 30°C sinken. Mit minimalen Windverhältnissen von 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 28% setzt sich das optimale Freizeitwetter fort.

Der Sonntag, 23. Juni, führt dieses Hochgefühl mit zerbrochenen Wolken am Himmel und einer weiterhin hohen Temperatur von 28°C weiter. Ein Wind von 5 km/h bewahrt die Frische der Inselküsten und das Gefühl der Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 46% und Luftdruckabfälle auf 1015 hPa lassen den Tag etwas dynamischer werden.

Zum Start in die neue Woche behält Montag, der 24. Juni, seinen Charme mit vereinzelten Wolken bei, die das sonnige Ambiente nur leicht abschwächen. Die Temperaturen pendeln sich bei 27°C ein, begleitet von einem Wind von 3 km/h und einer Luftdruckmarke von 1014 hPa.

Ab Dienstag, den 25. Juni, leitet ein ungetrübter Himmel die zweite Wochenhälfte ein. Mit 30°C liegt ein perfekter Tag an den Stränden von Costitx in Aussicht. Der Wind verstärkt sich auf 6 km/h, und die relativen Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf freundliche 35%.

Mittwoch steht einem ungetrübten Badevergnügen nichts im Wege, trotz leichter Zunahme der Wolken, hält die Temperatur konstant bei 30°C. Der Luftdruck scheint mit 1012 hPa festzustehen und die Brise weht beständig mit 5 km/h.

Der Donnerstag könnte mit einigen Regenschauern das einzige Störfeuer der Woche sein, denn leichte Regenfälle stehen mit einer Temperatur von 27°C im Vorderbuch. Doch mit leicht erhöhtem Wind von 7 km/h und einem Luftdruck von 1017 hPa, bleibt Costitx der ideale Ort, um das einfache Inselleben zu genießen.

Die Woche beschließt der Freitag, 28. Juni, mit einer Rückkehr zu klarem Himmel und freundlichen 29°C. Ein gemächlicher Windzug von 2 km/h lädt zum Entspannen ein, und mit einem Luftdruck von 1019 hPa wird erneut stabil gutes Wetter in Aussicht gestellt.

Mit solch fantastischen Bedingungen ist klar, dass Costitx der perfekte Ort ist, um das Leben in der kommenden Woche in Mallorca zu genießen. Lassen Sie sich die Möglichkeit nicht nehmen, in dieser prächtigen Woche das Beste aus den langen Tagen und milden Nächten herauszuholen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 01:01:44. +++