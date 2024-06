Wettervorhersage Campanet: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 21.06. bis 28.06.2024

Strahlender Sonnenschein und leichte Bewölkung – Ihr Wetter in Campanet

Die Sommerzeit in Campanet verwöhnt uns mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Unsere Wettervorhersage bringt Ihnen die aktuellsten Informationen für die Woche vom 21. Juni bis zum 28. Juni 2024, der sich als perfekt für Freizeitaktivitäten im Freien oder entspannte Tage am Strand erweisen dürfte.

Wochenstart unter der Sonne Mallorcas

Am Donnerstag, den 21. Juni, öffnet sich der Vorhang für strahlende 28°C mit einem klaren Himmel. Der Wind zupft mit nur 5 km/h an den Blättern der Olivenbäume und lädt zu einem Restaurantbesuch unter freiem Himmel ein. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 34% und einem Luftdruck von 1019 hPa ist der Tag angenehm und verspricht einen unbeschwerten Start in die bevorstehende Woche.

Wolkenspiele am Himmel Campanets

Ein paar vereinzelte Wolken ziehen am Freitag, den 22. Juni, vorbei, doch sie können die Sonne kaum verdecken. Mit 29°C klettert das Thermometer weiter nach oben, perfekt für eine kleine Wanderung in den umliegenden Tramuntana-Bergen. Wind und Wetter bleiben auch an diesem Tag mild – eine sanfte Brise bei 35% Luftfeuchtigkeit.

An den darauf folgenden Tagen begrüßt uns Campanet mit einem Mix aus zerstreuten und gebrochenen Wolken, aber die Temperaturen bleiben weiterhin sommerlich warm. Der 23. und 24. Juni lassen die Quecksilbersäule auf angenehme 26°C ansteigen, während der Wind die Luft leicht bewegt und das Wetter angenehm gestaltet.

Hochsommerlicher Glanz zum Wochenende

Das Highlight wartet am 25. Juni, wenn die Sonne erneut in voller Pracht über Campanet steht. Mit 29°C und einem klaren Himmelszelt steht einem Tag am Strand nichts im Wege. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 40%, während der Luftdruck ein wenig nachgibt. Vergessen Sie nicht, ausreichend Sonnenschutz zu verwenden, denn die UV-Strahlen sind zu dieser Zeit intensiv.

Die folgenden Tage, gezeichnet von teils bewölktem Himmel und einer milden Abkühlung, kündigen den 26. und 27. Juni mit 27°C und 25°C und leichtem Wind an. Kurze Regenschauer am 27. Juni laden dazu ein, die kulturellen Angebote Campanets zu erkunden.

Entspannter Ausklang der Wetterwoche

Den Abschluss der Wetterwoche markiert ein weiterer strahlender Tag: Der 28. Juni verwöhnt uns mit 27°C und einem klaren Himmel, ideal, um die letzten Urlaubstage auszukosten oder das ländliche Mallorca zu erkunden, bevor der Alltag Sie wieder einholt.

Verbinden Sie Ihren Feierabend in Campanet mit dem Genuss lokaler Spezialitäten und einem Blick auf den Sonnenuntergang um 19:20 Uhr, um die Seele zum Tagesende baumeln zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 00:59:07. +++