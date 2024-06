Wettervorhersage Escorca: Sonnenschein und milde Brisen vom 21.06. bis zum 28.06.2024

Die Wetterwoche in Escorca: Sonnige Aussichten mit leichtem Regen

EscorcaEscorca empfängt seine Besucher und Residenten mit einer vielversprechenden Wettervorhersage für die Woche vom 21. bis 28. Juni 2024. Freuen Sie sich auf überwiegend klaren Himmel und angenehme Temperaturen, die für perfektes Freizeitwetter auf der beliebten Baleareninsel sorgen.

Start in die Woche mit purem Sonnenschein in Escorca

Der 21. Juni beginnt mit einem strahlenden klaren Himmel und Temperaturen um 24°C. Es weht ein leichtes Lüftchen mit gerade einmal 4 km/h, was für eine angenehme Brise sorgt, während die Luftfeuchtigkeit bei 44% liegt. Genießen Sie den längsten Tag des Jahres mit einem Sonnenaufgang um 04:20 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:20 Uhr in voller Pracht.

Leichte Bewölkung und sommerliche Wärme

Am 22. Juni erwartet uns in Escorca ein leicht bewölkter Himmel bei weiterhin hochsommerlichen Temperaturen von bis zu 25°C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 38%, während der Wind nachlässt und nur noch eine sanfte Brise von 3 km/h weht.

Beständiges Wetter hält an

Auch der 23. Juni zeigt sich mit wenigen Wolken von seiner besten Seite, begleitet von Temperaturen um 24°C. Der Wind bleibt unaufdringlich, die Luftfeuchtigkeit steigt auf 53%, was immer noch für ein angenehmes Klima spricht. Ein leichter Druckabfall auf 1015 hPa sollte das Wohlbefinden nicht beeinträchtigen.

Kurze Abkühlung durch leichten Regen

Der 24. Juni bringt eine kleine Abwechslung in die Wetterlage mit sich: Bereiten Sie sich auf leichten Regen vor, der für eine erfrischende Abkühlung auf 22°C sorgt. Ein sanfter Wind und eine Luftfeuchtigkeit von 55% machen den Tag dennoch angenehm.

Rückkehr des strahlenden Sonnenscheins

Es folgt am 25. Juni die Rückkehr des strahlenden Sonnenscheins, der die Temperaturen auf angenehme 26°C ansteigen lässt. Dieser Trend setzt sich bis zum 26. Juni fort, auch wenn an diesem Tag ein paar zusätzliche Wolken am Himmel zu sehen sein werden.

Ausklang der Woche mit erneutem Regen

Zum Ende der Wetterwoche hin, am 27. Juni, gibt es erneut leichten Regen, der für eine Abkühlung auf 23°C sorgt. Doch bereits am 28. Juni endet die Woche mit klarem Himmel und Temperaturen um 24°C - perfekte Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien.

Fazit: Eine Woche voller Genuss in Escorca

Somit verspricht die kommende Woche in Escorca abwechslungsreiches Wetter, das viel Raum für Aktivitäten im Freien lässt. Das milde Klima und die natürliche Schönheit von Mallorca bieten die idealen Bedingungen für einen unvergesslichen Aufenthalt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.6.2024, 01:02:46. +++