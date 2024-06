Aktuelle Wetteraussichten für Santa Maria del Camí (22.06.24 bis 29.06.24): Sonnige Hinweise mit leichten Regenschauern

Wettervorhersage für Santa Maria del Camí

Sonnige Tage und leichte Regenschauer: Die kommende Woche in Santa Maria del Camí verspricht eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern. Klimatische Bedingungen ändern sich mit einer angenehmen Brise, während die Temperaturen ihre sommerlichen Höhepunkte erreichen.

Heiter bis wolkig - Ihre Tageswetterübersicht

Beginnen wir mit dem Samstag, den 22. Juni 2024, an dem die Temperaturen auf warme 28°C ansteigen und der Himmel klar bleibt. Eine leichte Brise mit lediglich 3 km/h verspricht einen beinahe windstillen Tag bei einer Luftfeuchtigkeit von 37% und einem Luftdruck von 1019 hPa. Genießen Sie die frühen Sonnenstrahlen bereits ab 4:21 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Am Sonntag, den 23. Juni 2024, stellen sich leichter Regen und mildere 24°C ein. Die Windverhältnisse bleiben wiederum sanft, und die Feuchtigkeit steigt auf 60% an, was zu einer entspannten und erfrischenden Atmosphäre führt.

Der darauf folgende Montag begrüßt uns mit einigen Wolken am Himmel, jedoch mit stabilen 24°C und einer rela>

