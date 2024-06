Ausblick auf die Wetterentwicklung in Banyalbufar: Sonne und leichte Schauer prägen die kommende Woche (22.6.2024)

Wetter in Banyalbufar vom 22.6.2024 bis 29.6.2024

Auf der malerischen Insel Mallorca, in dem bezaubernden Küstenort Banyalbufar, erwartet Einheimische und Urlauber in der letzten Juniwoche ein prächtiges Wetter mit viel Sonnenschein und vereinzelten Regenschauern. Das gemächliche Lüftchen und die steigenden Temperaturen laden zu ausgedehnten Spaziergängen und entspannten Stunden am Strand ein.

Hochsommerliche Verhältnisse mit leichten Schauern

Das Wetter in Banyalbufar präsentiert sich in den nächsten sieben Tagen überwiegend von seiner sonnigen Seite. Mit Durchschnittstemperaturen die sich um die 24°C bewegen, können sich Sonnenanbeter auf ideale Bedingungen freuen. Der 22. Juni 2024 beginnt dabei mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Brise von 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegt.

Der darauffolgende Tag, der 23. Juni, wird geprägt von leichtem Nieselregen, was die sommerlichen Temperaturen von 23°C begleitet. Doch keine Sorge, der Regen darf Ihren Urlaubsgenuss nicht trüben, denn er verspricht, nur von kurzer Dauer zu sein.

Leichte Wolkendecke und weiterhin freundliches Klima

Für den 24. Juni ist eine Himmelsszene mit wenigen Wolken vorhergesagt – ein nahezu perfekter Tag für Unternehmungen im Freien. Mit einem leichten Windstoß aus nördlichen Richtungen wird es weder zu heiß noch zu kalt. Die darauf folgenden Tage offenbaren sich mit reinem Himmel, malerischen Wolkenformationen und Temperaturen, die den Hochsommer einläuten.

Vorschau auf das Ende der Woche

Den Abschluss der Woche bildet ein Wechselspiel aus Sonne und Schauern. Leichte Regengüsse, die für kurze Abkühlung sorgen, können am 27. Juni erwartet werden, während sich die Temperaturen sicher im sommerlichen Bereich halten. Es folgt ein sanfter Anstieg der Luftfeuchtigkeit, der nichts an der Stimmung ändert, denn abgerundet wird die Woche mit einem klaren Himmel am 29. Juni und angenehmen Windverhältnissen.

Die Sonne zeigt sich in Banyalbufar während dieser Zeit in ihrer vollen Pracht von den frühen Morgenstunden des Sonnenaufgangs um 4:24 bis zum Sonnenuntergang um 19:21 Uhr. Es ist daher die perfekte Woche, um die einzigartige Natur und die bezaubernde Landschaft von Banyalbufar in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:24:20. +++