Das 7-Tage-Wetter für Andratx: Klare Himmel und erfrischender Sommerregen auf Mallorca (22.6.2024)

Sonnenverwöhntes Andratx: Eine Woche voller Lichtblicke

Die kommenden Tage werden die Einwohner und Besucher von Andratx mit angenehmen Temperaturen und einer Mixtur aus strahlendem Sonnenschein und erfrischenden Sommerregen erfreuen. Wir werfen einen Blick auf das 7-Tage-Wetter, das uns in dieser pittoresken Ecke Mallorcas bevorsteht.

Wettervorhersage Andratx: Sonne satt und leichter Regen im Wechsel

Am 22. Juni 2024 strahlt die Sonne über Andratx bei einem klaren Himmel, die Temperaturen klettern auf behagliche 23°C. Mit leichtem Wind bei 4 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit bietet dieser Tag ideale Bedingungen für einen Ausflug ins Freie.

Der folgende Tag, der 23. Juni, hält leichten Regen bereit, der bei milden 22°C für Abkühlung sorgt. Die Lüfte bewegen sich gemächlich mit 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 67%. Das Schauspiel des Lebens spendenden Wassers können Sie bei einem Spaziergang durch die malerischen Straßen Andratxs genießen.

Am 24. Juni sorgen vereinzelte Wolken für ein faszinierendes Naturspiel am Himmel, ohne die freundlichen Temperaturen von 22°C wesentlich zu beeinträchtigen. Die Windstärke nimmt mit 4 km/h wieder etwas ab und bietet perfekte Bedingungen für einen Segeltörn entlang der Küste.

Ein ungetrübter Himmel erwartet uns erneut am 25. Juni, wenn die Quecksilber-Säule ein weiteres Mal auf 23°C aufsteigt. Eine leichte Brise von 5 km/h und ähnliche Feuchtigkeitswerte runden diesen wunderbar sonnigen Tag ab. unjust> Gegen Ende der Woche, am 26. und 27. Juni, dürfen wir uns auf leichten Sommerregen einstellen, der die Luft mit einem Hauch von Frische anreichert und die Natur zum Glänzen bringt. Bei Temperaturen von 25°C am Höhepunkt am Freitag spielen sich diese Tage perfekt in die sommerliche Spannung auf Mallorca ein. Der 28. und 29. Juni beschert uns eine sanfte Mischung aus wenigen Wolken und warmen 24°C23°C aufsteigt. Eine leichte Brise von 5 km/h und ähnliche Feuchtigkeitswerte runden diesen wunderbar sonnigen Tag ab. unjust> Gegen Ende der Woche, am 26. und 27. Juni, dürfen wir uns auf leichten Sommerregen einstellen, der die Luft mit einem Hauch von Frische anreichert und die Natur zum Glänzen bringt. Bei Temperaturen von 25°C am Höhepunkt am Freitag spielen sich diese Tage perfekt in die sommerliche Spannung auf Mallorca ein. Der 28. und 29. Juni beschert uns eine sanfte Mischung aus wenigen Wolken und warmen 24°CGegen Ende der Woche, am

, ideal, um die Schönheit Andratxs und seiner Umgebung zu erkunden. Der Wind senkt sich auf sanfte 3 km/h slight>, was möglicherweise zum letzten ruhigen Ausklang auf der Terrasse eines lokalen Cafés einlädt.

Genießen Sie das Andratx-Wetter bei perfekten Sommerbedingungen

Das aktuelle Wetter in Andratx verspricht sommerliche Tage, an denen man sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde des Niederschlags auf ihre Kosten kommen. Die Sonnenauf- und -untergänge zwischen 4:23 bzw. 4:25 Uhr am Morgen und 19:21 Uhr am Abend malen täglich ein neues Meisterwerk an den weiten Himmel Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:22:31. +++