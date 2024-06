Das aktuelle Wetter in Consell: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen vom 22.06. bis 29.06.2024

Wettervorhersage für Consell: Eine Woche voller Sonnenschein und leichtem Sommerregen

Die Sommerhitze steht vor der Tür, und die Wetteraussichten für Consell geben Grund zur Freude für alle Sonnenanbeter und Freiluftaktivisten. Die kommende Woche auf Mallorca verspricht angenehme Temperaturen und überwiegend klaren Himmel, perfekt für jegliche Sommeraktivitäten.

Herrlicher Sommerstart in Consell mit klarer Sicht und warmen Temperaturen

Der Sommer in Consell startet fulminant mit einem kristallklaren Himmel am 22. Juni 2024. Mit Höchsttemperaturen von 29°C erleben Sie echtes Urlaubswetter. Der Wind weht sanft mit lediglich 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 32%, was für ein angenehmes Klima insgesamt sorgt. Sonnenanbeter können den Tag mit dem Sonnenaufgang um 4:21 Uhr beginnen und den Sonnenuntergang um 19:20 Uhr genießen.

Regenschauer bringen Abkühlung am 23. Juni

Ein moderater Regen wird die Temperaturen am 23. Juni auf angenehme 23°C senken und die Luft mit einer erhöhten Feuchtigkeit von 64% auffrischen. Die Natur wird diesen Niederschlag herzlich willkommen heißen, und auch Sie können diesen Tag nutzen, um die etwas kühlere Luft Mallorcas zu genießen.

Die folgenden Tage: Leichte Wolken und sommerliche Wärme

Ab dem 24. Juni setzt sich die sommerliche Wärme mit 25°C und einer lichten Bewölkung fort. Der Wind bleibt mit 2 km/h weiterhin schwach, und der Druck sinkt leicht auf 1015 hPa. Diese Bedingungen sorgen für ideales Wetter zum Wandern oder für lange Strandtage.

In den darauffolgenden Tagen klettert das Thermometer weiter, mit einem Spitzenwert von 32°C am 27. Juni – das ist Mallorca-Wetter vom Feinsten. Kurze leichte Regenschauer am 26. und 27. Juni bringen eine angenehme Abkühlung und ein wenig Abwechslung in die Sommertage.

Klare Sicht und sonnige Aussichten zum Monatsende

Zum Abschluss der Woche, am 28. und 29. Juni, können Sie sich auf strahlend klare Himmel mit Temperaturen um die 30°C und leicht frischen Winden von 3 bis 4 km/h einstellen. Das ideale Strandwetter wird begleitet von einem angenehmen Luftdruck und einer Luftfeuchtigkeit, die Erfrischung verspricht.

Fazit: Eine perfekte Woche für Outdoor-Liebhaber in Consell

Mit einer Mischung aus Sonne, milden Sommerbrisen und erfrischenden Regenschauern bieten die kommenden Tage alles, was das Herz im mallorquinischen Sommer begehrt. Planen Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten oder Entspannung am Strand mit der Zuversicht, dass das Wetter in Consell Sie nicht im Stich lassen wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:29:17. +++