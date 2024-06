Santanyí Wettervorschau: Sonnig, vereinzelte Schauer und milde Brisen (22.06.24 - 29.06.24)

Santanyí Wetterprognose: Ein Mix aus Sonne und leichtem Regen

Die kommende Woche in Santanyí verspricht eine angenehme Mischung aus sonnigen Tagen und gelegentlichen Regenschauern, die von leichten bis mäßigen Winden begleitet werden. Mit Temperaturen, die in den sommerlichen Bereich wandern, sollten Einwohner und Besucher gleichermaßen das warme Wetter genießen können.

Ausführliche Wettervorhersage für Santanyí

Samstag, 22. Juni 2024: Die Woche startet mit abwechwechselnd klarer Sicht, bei einer Höchsttemperatur von 25°C, unterstützt von sanften Winden um 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 54% und der Luftdruck bei 1019 hPa - ein perfekter Tag, um draußen Zeit zu verbringen, während Sonnenauf- und -untergang ein schillerndes Schauspiel am Himmel zeichnen.

Sonntag, 23. Juni 2024: Vermehrt Wolken werden sich über Santanyí zusammenziehen und es kommt zu leichtem Regen bei 21°C. Frische Böen mit 7 km/h dürften für etwas Abkühlung sorgen, während eine höhere Luftfeuchtigkeit von 76% zu spüren sein wird.

Montag, 24. Juni 2024: Wir kehren zurück zu einem kristallklaren Himmel und einer angenehmen Temperatur von 24°C. Mit nur schwachen Winden von 3 km/h wird der Tag beinahe stillstehen, was ideale Bedingungen für längere Erkundungstouren bietet.

Dienstag, 25. Juni 2024: Ein paar vereinzelte Wolken sammeln sich, doch die Sonne lässt sich davon nicht beeindrucken und wärmt Santanyí auf angenehme 24°C. Die leichte Brise von 5 km/h wird dafür sorgen, dass die Luft frisch bleibt.

Mittwoch, 26. Juni 2024: Der Himmel zeigt sich vielseitig mit leichten Regenschauern bei maximal 25°C. Mit Winds von 6 km/h bleibt das Wetter angenehm, obwohl die Luftfeuchtigkeit leicht auf 61% steigt.

Donnerstag, 27. Juni 2024: Santanyí erfreut sich der höchsten Temperatur der Woche mit 27°C, begleitet von erneut leichtem Regen. Diesmal sind die Winde etwas kräftiger mit 8 km/h, die durchaus eine kleine Abkühlung bringen können.

Freitag, 28. Juni 2024: Herrlich klarer Himmel wird das Ende der Woche einläuten, die Temperatur pegelt sich wieder bei 25°C ein, während der Wind konstant bei 6 km/h bleibt.

Samstag, 29. Juni 2024: Mit vereinzelten Wolken und 26°C schließt die Wetterwoche ab. Die sanfte Brise von 5 km/h und die ausgeglichene Luftfeuchtigkeit von 58% sorgen für ein behagliches Klima.

Wetter in Santanyí: Komfortable Sommerbedingungen

Ob Sie Ihren Tag am Strand verbringen, durch die Gassen schlendern oder sich in einem der vielen Cafés entspannen möchten, das Wetter in Santanyí wird Ihnen in den nächsten sieben Tagen nichts als angenehme Bedingungen bieten. Freunde des Sonnenbads können die klaren Tage genießen, während die kurzen Regengüsse der Vegetation zugutekommen und für eine frische Atmosphäre auf der attraktiven Baleareninsel sorgen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:46:08. +++