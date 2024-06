Sonnige Aussichten in Llucmajor: Die 7-Tage-Wettervorhersage für Ihren Urlaub auf Mallorca (22.6.2024)

Wetterbericht und Prognose für Llucmajor – 22. Juni bis 29. Juni 2024

Genießen Sie die warmen Sonnenstrahlen und das malerische Klima auf Mallorca. In Llucmajor können Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein, angenehmer Temperaturen und einer leichten Meeresbrise freuen. Hier ist Ihre detaillierte Wetterprognose für die nächsten sieben Tage.

Ein sonniger Start in die Woche

Der 22. Juni 2024 in Llucmajor begrüßt Sie mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 26°C. Mit einer leichten Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 49% wird dieser Tag eine wahre Freude für alle Sonnenanbeter.

Kurze Regenschauer am Folgetag

Am 23. Juni schlüpfen Sie am besten in Ihre Regenjacke, denn es erwartet Sie mäßiger Regen bei immer noch warmen 22°C. Eine ideale Gelegenheit, um einige der kulturellen Angebote Llucmajors zu erkunden.

Die Wolkendecke reißt auf

Vom 24. bis 25. Juni zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel. Mit Temperaturen von 25°C können Sie die Schönheit der Insel in leichten Sommerkleidern genießen, während die angenehme Brise für Erfrischung sorgt.

Leichte Regenfälle und Anstieg der Temperaturen

Ein leichter Regen wird für den 26. und 27. Juni vorhergesagt, aber lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Die Regenschauer bringen Abkühlung und die Temperaturen erreichen ein hochsommerliches 30°C - perfekt für einen Ausflug ans Meer.

Ruhiges Wetter setzt sich durch

Zum Ende der Woche, am 28. und 29. Juni, dürfen Sie sich über klaren Himmel und vereinzelte Wolken freuen. Mit Temperaturen, die konstant bei herrlichen 27°C bleiben, endet die Woche so schön, wie sie begonnen hat.

Ihr Wetter-Fazit für Llucmajor

Ob Sonnenbaden, Sightseeing oder entspannte Strandtage - das Wetter in Llucmajor bietet die perfekte Grundlage für vielfältige Urlaubsaktivitäten. Der Sonnenaufgang um 4:22 und der Sonnenuntergang um 19:19 rahmen wundervolle Tage auf dieser traumhaften Insel ein.

Genießen Sie Ihren Aufenthalt in Llucmajor!

Zögern Sie nicht, Ihren nächsten Urlaub in Llucmajor zu planen. Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite, und Sie können eine wunderschöne Zeit auf Mallorca erwarten. Bis bald unter der Mittelmeersonne!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:36:35. +++