Sonnige Aussichten und leichte Schauer: Das Bunyola-Wetter vom 22. bis 29. Juni 2024 (22.6.2024)

Das Wetter in Bunyola - Ihre 7-Tage-Prognose

Die idyllische Gemeinde Bunyola auf Mallorca bietet den Einwohnern und Besuchern in der kommenden Woche eine echte Mischung aus sonnigen Tagen und erfrischenden Regenschauern. Beginnen wir mit einem Detailblick auf das Wettergeschehen und was Sie in Bunyola erwarten können.

Heiter bis wolkig: Wettertrends für Bunyola

Heiter bis wolkig: Wettertrends für Bunyola Samstag, 22. Juni 2024: Starten Sie das Wochenende mit einem strahlend klaren Himmel und einer angenehmen Tagestemperatur von 25°C. Eine leichte Brise mit nur 3 km/h Windgeschwindigkeit sorgt für eine sanfte Erfrischung. Die Luftfeuchtigkeit von 43% und der Luftdruck mit 1020 hPa versprechen einen angenehmen Tag, der zu Aktivitäten im Freien einlädt. Erleben Sie das Erwachen des Tages um 4:21 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Sonntag, 23. Juni 2024: Nehmen Sie Ihren Regenschirm mit, denn leichter Regen bringt Abkühlung bei 22°C. Der Wind bleibt weiterhin gemächlich mit 3 km/h. Feuchtigkeit steigt auf 60% und der Luftdruck fällt leicht auf 1017 hPa. Auch an diesem Wochenendtag sollten Sie sich von vereinzelten Schauern nicht abhalten lassen, Bunyola zu genießen.

Die folgenden Tage bringen weiterhin wechselhaftes Wetter, wobei der Dienstag, 26. Juni 2024, mit einem Temperaturhöhepunkt von 27°C und einer Luftfeuchtigkeit von 44% ins Auge fällt.

Ausblick auf die Woche: Sonnenstunden und Regengüsse

Ausblick auf die Woche: Sonnenstunden und Regengüsse Die Mitte der Woche überrascht uns erneut mit einem klaren Himmel: Die Temperaturen pendeln angenehm um 25°C am Donnerstag, mit einem erneuten Anstieg auf 28°C am Freitag, begleitet von willkommenen Regenschauern zur Naturerfrischung.

Schlussendlich runden leichte Wolken den Samstag, 28. Juni, ab, während der Sonntag wieder mit vollem Sonnenschein bei 27°C glänzt und Bunyola in herrlich warmes Licht taucht.

Fazit: Eine Woche voller Wetterkapriolen in Bunyola

Fazit: Eine Woche voller Wetterkapriolen in Bunyola Die letzte Juniwoche in Bunyola wird wettertechnisch so vielfältig wie die Landschaft Mallorcas. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang lassen sich alle Facetten des Wetters erleben – und das in nur sieben Tagen. Ob bei klarer Sicht auf die Tramuntana oder beim Lauschen der Regentropfen in einem gemütlichen Café, Bunyola wird Sie nicht enttäuschen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:26:11. +++