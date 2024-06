Sonnige Aussichten und vereinzelte Schauer: Das 7-Tage-Wetter für Escorca, Mallorca (22.6.2024)

Genießen Sie die sommerlichen Tage in Escorca

Escorca- Liebhaber des mediterranen Klimas kommen in den nächsten Tagen in Escorca auf ihre Kosten. Während die kommende Woche teils klare Himmel und angenehme Temperaturen verspricht, müssen wir zwischendurch jedoch auch mit leichtem Regen rechnen. Werfen Sie einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für Escorca für die Woche vom 22. Juni bis zum 29. Juni 2024 und planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien oder den nächsten Strandbesuch umsichtig.

Die Wetterlage im Überblick

Am Samstag, den 22. Juni, wird uns ein klarer Himmel bei Tageslicht von 4:20 bis 19:20 Uhr begrüßen. Temperaturen um die 25°C und eine sanfte Brise mit nur 3 km/h laden förmlich zu einem Ausflug in die Natur ein. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei angenehmen 36%.

Der Sonntag bringt leichten Regen und damit eine Abkühlung auf 20°C. Dennoch bleiben Wind und Feuchtigkeit in erträglichen Rahmen von 4 km/h und 70%.

Zu Wochenbeginn setzt sich das unbeständige Wetter am Montag, den 24. Juni, fort: Wir erleben erneut leichten Regen bei 21°C, und die Böen bleiben mit 3 km/h windstill.

Der Dienstag hebt sich mit 25°C und einem klaren Himmel ab - ideal, um die vielen Outdoor-Angebote Escorcas zu genießen.

Erwartungen für die zweite Wochenhälfte

Die Wochenmitte zeigt sich weiterhin von ihrer freundlichen Seite, wenngleich mit leichtem Regen bei 27°C. Die milden Winde sorgen für ein wohltuendes Lüftchen, während am Donnerstag die Temperaturen bei 26°C verharren und der Regen nachlässt.

Der Freitag verspricht eine Mischung aus klarem Himmel und milden 24°C, was ideale Bedingungen zur Erkundung der malerischen Dörfer Mallorcas verspricht. Zum Ende der Vorhersageperiode, am Samstag, den 29. Juni, klettert das Thermometer wieder auf angenehme 27°C, und der Himmel über Escorca ist weitestgehend klar.

Schlussfolgerung und Tipp für die anstehenden Tage

Die kommende Woche bietet in Escorca zwar eine bunte Mischung aus Sonne und leichtem Regen, jedoch überwiegen die Tage mit schönem Wetter. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die zahlreichen Naturschönheiten Escorcas in vollen Zügen zu genießen und passen Sie Ihre Pläne entsprechend der Wetterlage an.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:31:20. +++