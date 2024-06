Sonnige Aussichten und vereinzelter Niederschlag: Die Wettervorhersage für Algaida, Mallorca (22.06.24 bis 29.06.24)

Sommerwetter in Algaida: Prognose vom 22. bis 29. Juni 2024

Die Sommerzeit auf Mallorca präsentiert sich in Algaida mit einer abwechslungsreichen Wetterlage für die kommende Woche. Während Sonnenanbeter an den meisten Tagen auf ihre Kosten kommen, sollten Urlauber und Einheimische den Schirm nicht außer Acht lassen, denn es gibt vereinzelte Regenschauer.

Auftakt mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen

Der Samstag, 22. Juni 2024, läutet die Woche mit einem klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 29°C ein. Hauchzarte Brisen mit lediglich 5 km/h sorgen für eine sanfte Abkühlung bei niedriger Luftfeuchtigkeit (35%). Ein perfekter Tag also, um die Schönheiten Algaidas unter der Sommersonne zu genießen.

Moderater Regen begleitet den Sonntag

Am 23. Juni sorgen Wolken und moderater Regen für eine kleine Abkühlung auf 22°C. Doch keine Sorge, der Regen ist nur von kurzer Dauer und verspricht ein Frischerhalten der Natur. Bei einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h bleibt es weiterhin sehr angenehm.

Wenige Wolken und sommerliche Temperaturen

In den darauffolgenden Tagen, vom 24. bis 25. Juni, zeigen sich am Himmel nur ein paar vereinzelte Wolken. Das Thermometer klettert auf sommerliche 25°C bis 28°C. Genießen Sie das Wetter bei Spaziergängen oder einem Besuch am Strand – eine willkommene Gelegenheit für eine erfrischende Abkühlung im Meer.

Leichter Regen trifft auf hohe Temperaturen

Das Wetter nimmt am 26. und 27. Juni eine kleine Wendung. Obwohl das Thermometer weiter auf 30°C und sogar 31°C steigt, erwartet uns leichter Regen. Dieser dürfte die Wärme jedoch kaum schmälern und sorgt lediglich für eine kurze, willkommene Erfrischung.

Sonnenreiche Aussichten zum Monatsende

Zum Abschluss der Woche kehren wir am 28. und 29. Juni zu klarem Himmel und nur vereinzelten Wolken zurück. Mit konstanten 29°C und 30°C bleibt das sommerliche Ambiente erhalten und lädt zu allerlei Aktivitäten im Freien ein.

Genießen Sie die langen Tage in Algaida, beginnend mit dem Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und endend mit dem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr. Ein Nachtmarkt oder ein Abendessen unter freiem Himmel sind bei solch angenehmen Abendtemperaturen sehr zu empfehlen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:21:47. +++