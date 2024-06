Sonniges Wetter und vereinzelte Regenschauer: Die Wetterprognose für María de la Salut vom 22. bis 29. Juni 2024 (22.6.2024)

Ende Juni in María de la Salut: Sommerliches Wetter mit milden Regengüssen

Das kleine Dorf María de la Salut in der malerischen Landschaft Mallorcas wird in der letzten Juniwoche von einem Wechselspiel aus strahlendem Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern überzogen. Die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 22. bis 29. Juni 2024 verspricht größtenteils warme und angenehme Tage, perfekt für Ausflüge ins Grüne oder entspannte Stunden unter dem azurblauen Himmel der Baleareninsel.

Wettertrend für María de la Salut: Mildes Klima bei klarem Himmel

Der Sommer hält Einzug und lässt die Temperaturen auf angenehme 30°C am 22. Juni 2024 ansteigen. Mit einem kaum spürbaren Wind von 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 31% genießen Einwohner und Besucher einen klaren Himmel über María de la Salut. Ein perfekter Tag, um die Seele baumeln zu lassen und das idyllische Dorfleben unter der mallorquinischen Sonne zu erleben.

Regenerative Niederschläge sorgen für Erfrischung

Der 23. Juni bringt eine Abkühlung in Form von moderatem Regen und vereinzelten Schauern, bei kühleren Temperaturen von 19°C. Der Regen ermöglicht eine wohlverdiente Erfrischung für die Natur sowie eine Atempause vom sommerlichen Hitze. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 86% und einem sanften Wind, ist dieser Tag besonders geeignet, um die kulturellen Angebote María de la Saluts in den gemütlichen Innenräumen zu erkunden.

Leichte Wolkenformationen und milde Brisen

In den darauffolgenden Tagen präsentiert sich das Wetter in María de la Salut abwechslungsreich: verstreute Wolken am 24. Juni lassen die Sonne durchblitzen und halten die Temperaturen bei angenehmen 25°C. Der leichte Wind begleitet die leicht bewölkten Tage, während der Luftdruck leicht fällt und ein unbeschwertes Wohlfühlklima schafft. Es ist die ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten und um das reiche Naturerbe Mallorcas zu genießen.

Ungetrübter Sommergenuss in der letzten Juniwoche

Zum Ende der Woche 28. und 29. Juni präsentiert sich María de la Salut in voller Sommerpracht mit klarem Himmel und Temperaturen, die erneut die 30°C-Marke erreichen. Mit einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit und leichtem Wind sind dies die idealen Tage, um die wunderschönen Strände und Küsten Mallorcas zu erkunden oder in den Genuss der mallorquinischen Gastronomie im Freien zu kommen.

Zusammenfassend sorgt das Wetter in María de la Salut für eine ausgewogene Mixtur aus Sonnenschein und gelegentlichen Niederschlägen, ideal für vielfältige Urlaubsaktivitäten.

