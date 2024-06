Wetter Alcúdia (22.06.24 bis 29.06.24): Sonnenschein und vereinzelte Regentage erwarten Sie in der kommenden Woche

Das aktuelle Wetter in Alcúdia: Einblick in die kommende Woche

Finden Sie heraus, was das Wetter in Alcúdia, MallorcaAlcúdia für die kommende Woche für Sie bereithält. Mit sommerlichen Tagen und einigen Regenschauern bietet die Wetterprognose eine vielseitige Mischung für Einwohner und Urlauber gleichermaßen.

Ein Start in die Woche mit klarem Himmel

Am Samstag, den 22. Juni 2024, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Ein klarer Himmel und eine maximale Temperatur von 26°C stellen sicher, dass sowohl die Einheimischen als auch die Besucher eine wundervolle Zeit im Freien verbringen können. Mit einer leichten Brise von 6 km/h wird es sicher ein angenehmer Tag. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 46%, während der Luftdruck bei 1019 hPa gemessen wird. Genießen Sie den sonnigen Tag vielleicht mit einem Ausflug an den Strand oder einer Erkundungstour durch die Stadt, wobei der Sonnenaufgang um 4:19 Uhr und der Sonnenuntergang um 19:19 Uhr für lange, erlebnisreiche Tage sorgt.

Regenschauer unterbrechen die Sonne

Der 23. Juni 2024 bringt einen merklichen Wechsel mit sich – leichter Regen wird erwartet. Die Temperaturen fallen auf kühle 19°C, während die Windgeschwindigkeiten bei 7 km/h liegen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 88% an und der Luftdruck sinkt leicht auf 1018 hPa. Erwarten Sie einen nassen Tag und planen Sie vielleicht Indoor-Aktivitäten ein. Trotz des regnerischen Wetters bleibt der Sonnenauf- und -untergang der gleiche wie am Vortag.

Auch am 24. und 26. Juni müssen Sie mit leichtem Regen rechnen, während sich die Temperaturen mit 23°C resp. 27°C etwas warmer anfühlen werden. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich zwischen 59% und 51%. Zum Glück weht der Wind nur schwach und der Luftdruck hält sich stabil.

Die Wochenmitte profitiert von klarem Wetter

Freuen Sie sich in der Wochenmitte, speziell am 25. und 28. Juni 2025, über klare Himmel. Die Temperaturen liegen angenehm bei 25°C und 24°C. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben im moderaten Bereich, so dass man perfekte Bedingungen für sämtliche Freizeitaktivitäten im Freien findet.

Die Aussicht auf das Wochenende

Das Ende der Woche sieht vielversprechend aus. Der 29. Juni 2024 wird mit ein paar Wolken den Himmel durchsetzen, jedoch weiterhin angenehme 26°C und eine frische Brise erwarten lassen. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 60% und einem stabilen Luftdruck von 1016 hPa bleibt das Wetter beständig, um das Wochenende sorgenfrei zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:21:08. +++