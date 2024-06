Wetter Capdepera (22.06.24 bis 29.06.24): Sonnenschein und leichte Regenschauer – Ihre 7-Tage-Wettervorhersage auf Mallorca

Das Wetter in Capdepera: Eine Woche voller Sonne und leichter Regenfälle

Die kommende Woche in Capdepera bietet ein facettenreiches Wettererlebnis auf der idyllischen Insel Mallorca. Mit einem Mix aus strahlendem Sonnenschein und erfrischenden leichten Regenschauern können Einwohner und Besucher gleichermaßen planen, die vielseitige Natur und das mediterrane Flair der Region zu genießen.

Herrliches Sommerwetter am Samstag, 22. Juni 2024

Den Auftakt der Wetterwoche bildet der 22. Juni 2024 mit einem klaren Himmel und warmen 24°C. Eine leichte Brise von nur 4 km/h lässt diesen Tag zum perfekten Anlass für Outdoor-Aktivitäten werden. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 62% und einem Luftdruck von 1019 hPa zeigt sich das Wetter von seiner angenehmsten Seite. Die Sonne begrüßt die Insel früh um 4:18 Uhr und verabschiedet sich spät um 19:17 Uhr.

Leichter Regen am Sonntag und Dienstag

Das beschauliche Wetter setzt sich am 23. Juni mit leichtem Regen und einer Temperatur von 19°C fort. Ein frischerer Wind mit 8 km/h lädt zu gemütlichen Spaziergängen entlang der malerischen Küstenlinie ein, während die Natur die Niederschläge willkommen heißt. Ähnliche Verhältnisse erwarten uns am 24. Juni 2024, allerdings mit steigenden Temperaturen um die 23°C.

Sonnige Aussichten zur Wochenmitte

Die Wettervorhersage in Capdepera verspricht ab dem 25. Juni erneut heiteres Wetter mit einem klaren Himmel und Tageshöchsttemperaturen von 22°C. Dieses ideale Sommerwetter hält bis zum Wochenende, mit leichtem Regen zwischendurch am 26. und 27. Juni, an, was dieser Woche einen perfekten Rhythmus aus Sonne und Wasserspielen der Natur gibt.

Aussichten für das Wochenende

Die Woche klingt am 28. Juni mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen 23°C aus. Das finale Wochenende startet am 29. Juni mit vereinzelten Wolken, jedoch ohne die Laune zu trüben, bei milden 24°C. Besucher sollten den Sonnenschutz nicht vergessen, denn die Sonne erhebt sich um 4:21 Uhr und geht erst um 19:18 Uhr unter, was reichlich Zeit für ausgedehnte Aktivitäten unter freiem Himmel bietet.

Die Capdepera-Wettervorhersage verspricht somit eine ausgewogene Mischung aus sommerlichem Genuss und nötigen Erfrischungen durch den angekündigten Regen – ideal für alle, die das volle Programm des mallorquinischen Sommers erleben wollen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:28:39. +++