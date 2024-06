Wetter in Manacor (22.06.2024 bis 29.06.2024): 7-Tage-Vorhersage mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Wettervorhersage für Manacor: Eine Woche voller Wetterüberraschungen

Manacor erlebt eine Wetterwoche voller Schwankungen und saisonaler Überraschungen, beginnend am 22. Juni 2024. Die Stadtbewohner und Besucher können sich auf einige Tage mit klarem Himmel freuen, müssen aber auch Regenschirme für unerwartete Schauer bereithalten. Wir blicken auf die Wetterentwicklung für Manacor in den nächsten sieben Tagen und liefern Ihnen alle Informationen zu Temperaturen, Wetterlagen und Windverhältnissen – begleitet von den exakten Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

Perfekter Start in eine sommerliche Woche in Manacor

Am Samstag, den 22. Juni 2024, beginnt die Wetterwoche in Manacor mit einem strahlend blauen Himmel. Die Tageshöchsttemperatur erreicht angenehme 27°C bei einer recht niedrigen Windgeschwindigkeit von 4 km/h. Auch die Luftfeuchtigkeit und der Druck scheinen ideal für einen Tag im Freien – nutzen Sie das klare Wetter für Aktivitäten an der frischen Luft! Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag mit phantastischen Naturschauspielen um 04:20 Uhr morgens beziehungsweise 19:18 Uhr abends.

Regen bringt Abkühlung und Frische

Die Sonnenstunden werden am Sonntag, dem 23. Juni 2024, durch moderate Regenschauer unterbrochen. Mit einer deutlichen Temperaturabnahme auf 19°C und einer erhöhten Windgeschwindigkeit von 7 km/h können Sie einen kühleren Tag erwarten. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 79% gepaart mit einem leicht transienten Luftdruckforte von 1017 hPa signalisiert eine willkommene Abkühlung nach den heißen Vortagen.

Wolkenbilder und milde Brisen: Die Wochenmitte in Manacor

Die darauffolgenden Tage, vom 24. bis 26. Juni 2024, sind charakterisiert durch ein Gemisch aus sonnigen Abschnitten, vereinzelten Wolken und leichten Regenfällen. Die Temperaturen pendeln sich bei wohligen 25°C bis 26°C ein, während die Windgeschwindigkeiten zwischen 4 und 5 km/h liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit und der Druck verbleiben im gemäßigten Bereich, was das Wohlbefinden innerhalb der städtischen und ländlichen Gebiete von Manacor sicherstellt.

Klare Sicht und entspannende Wochenendaussichten

Der 27. Juni 2024 lockt mit leichtem Regen bei angenehmen 27°C, bevor die Woche mit einem bezaubernden klaren Himmel am 28. Juni 2024 bei 26°C zum Ausklang kommt. Die Bewohner und Besucher dürfen sich erneut auf eine geringe Windgeschwindigkeit von 6 km/h freuen, welche die bereits tolle Atmosphäre zusätzlich verstärkt. Der Monat endet mit lockerer Bewölkung und einer stabilen Temperatur von 27°C am 29. Juni 2024.

Manacor zeigt sich in diesem vielfältigen Zeitraum von seiner wechselhaften Seite, aber es bleiben reichlich Möglichkeiten, die täglichen Sonnenauf- und -untergänge in voller Pracht zu genießen und die Vielseitigkeit des mallorquinischen Wetters zu schätzen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:37:12. +++