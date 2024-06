Wetter Marratxí: Sonnige Aussichten und milde Sommerregen - Ihr 7-Tages-Wetterbericht (22.6.2024)

Das Idyllische Wetter in Marratxí: Sommerglanz unter Mallorcas Himmel

Der Sommer hält Einzug in MarratxíMarratxí, und mit ihm kommen die langen Tage voller Sonne, leichtem Sommerregen und angenehmen Temperaturen. Die Bewohner und Besucher können sich auf eine Woche voller herrlicher Wetterbedingungen freuen, die ideal sind, um diese wunderschöne Region Mallorcas zu genießen.

Wettervorhersage für die nächsten Tage in Marratxí

Heute, 22. Juni 2024: Ein strahlend blauer Himmel erwartet Sie am 22. Juni in Marratxí. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 28 Grad Celsius, während eine milde Brise mit 4 km/h für eine angenehme Frische sorgt. Die Feuchtigkeit liegt bei 41%, was in Kombination mit dem Luftdruck von 1019 hPa für ideale Bedingungen sorgt, um die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten in und um Marratxí herum auszunutzen. Sonnenaufgang und -untergang verzaubern den Himmel, beginnend um 4:21 Uhr morgens und endend in einem spektakulären Sonnenuntergang um 19:20 Uhr.

Morgen, 23. Juni 2024: Ein leichter Sommerregen wird für etwas Abkühlung sorgen, und mit 24 Grad Celsius erleben Sie eine erfrischende Brise. Der Wind hält sich mit 3 km/h zurück, während die Luftfeuchtigkeit auf 60% ansteigt. Perfekte Bedingungen, um das lokale kulturelle Angebot oder die malerischen Cafés zu erkunden, ohne sich durch zu hohe Temperaturen beeinträchtigt zu fühlen.

In den folgenden Tagen variieren die Temperaturen zwischen sommerlichen 25 und 31 Grad Celsius, wobei gelegentlich leichter Regen für Abwechslung sorgt. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit auf einem angenehmen Niveau.

Ausblick auf das Wochenende in Marratxí

Spannung am Wochenende: Mit einer Höchsttemperatur von 31 Grad am Samstag und sanften Regenschauern ist das Wochenende perfekt geeignet für alle Unternehmungen, sei es am Strand oder in der Stadt. Sonntag wird weiterhin mild, aber die Temperaturen gehen leicht zurück, was das perfekte Wetter für eine entspannte Wanderung oder eine Radtour in der Umgebung sein könnte.

Diese Wetterkapriolen versprechen eine erlebnisreiche Woche in Marratxí, die keine Wünsche offen lässt. Genießen Sie jeden Sonnenstrahl und jeden Regentropfen in dieser wunderbaren mediterranen Schatzkiste.

