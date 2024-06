Wetterausblick für Lloseta: Die Prognose für die kommenden 7 Tage (22.6.2024)

Willkommen zum Wetterupdate für Lloseta!

Beginnen wir mit einem Blick auf die kommenden Tage in Lloseta, wo sich das Wetter malerisch in Szene zu setzen scheint. Die Vorhersage verspricht eine Vielfalt an Wetterbedingungen – von strahlendem Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Regenschauern. Hier ist, was Sie erwarten können:

Klare Himmel und Sommerflair – Das Wetter am 22. Juni 2024

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 29°C. Mit einem sanften Wind von lediglich 2 km/h ist ein Tag am Strand durchaus verlockend. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 29%, was zusammen mit einem Druck von 1019 hPa für ein trockenes und wohliges Klima sorgt. Der Sonnenaufgang und -untergang umrahmen diesen Idyllischen Tag um 4:21 Uhr beziehungsweise um 19:20 Uhr.

Abkühlung in Sicht – Regenwetter am 23. Juni 2024

Ein moderater Regen wird die Region am 23. Juni grüßen und lässt die Temperaturen auf erfrischende 21°C fallen. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu auf 3 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 71% steigt – ideal für die Natur, die um diese Zeit des Jahres blüht. Der Luftdruck liegt bei 1017 hPa. Sonnenauf- und untergangszeiten bleiben unverändert.

Bewölkter Horizont am 24. Juni 2024

Die Wolken verstreuen sich, aber eine lockere Decke bleibt mit verstreuten Wolken erhalten. Mit 23°C bleibt es angenehm, obwohl der Wind unverändert bei 2 km/h bleibt. Die Luftfeuchtigkeit nimmt auf 51% ab, was das Gefühl erhöhter Frische verleiht, und der Luftdruck sinkt weiter auf 1015 hPa.

Die Rückkehr der Sonne am 25. Juni 2024

Der Himmel klärt abermals auf, um uns reines Sonnenvergnügen bei beachtlichen 28°C zu schenken. Der Leichte Wind bleibt konstant, und die Luftfeuchtigkeit von 37% zusammen mit einem Druck von 1013 hPa verspricht einen weiteren angenehmen Sommertag.

Wechselhaftes Wetter zum Wochenende hin

Das launische Wetter hält Einzug. Zwischen dem 26. und 27. Juni pendelt das Thermometer zwischen 29°C und 31°C, unterbrochen von leichtem Regen. Windgeschwindigkeiten bleiben bei 4 km/h, und der Luftdruck zeigt ein leichtes Tief an. Doch der 28. Juni verheißt einen strahlenden Tag mit klarem Himmel und 27°C, bevor die Temperaturen erneut auf 31°C am 29. Juni ansteigen und die Luftfeuchtigkeit einen komfortablen Wert von 34% erreicht.

Fazit – Das ideale Wetter für Ausflüge und Entspannung in Lloseta

Ob Sie die Sonne genießen oder bei leichtem Regen entspannen möchten, die Wettervorhersage für LlosetaLloseta bietet eine perfekte Mischung, um Ihre Tage im Freien zu planen. Vergessen Sie nicht, sich entsprechend zu kleiden und bei Outdoor-Aktivitäten Sonnenschutz mitzubringen. Genießen Sie die Vielfalt des Wetters auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:35:24. +++