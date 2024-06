Wetteraussichten für Búger: Sonnige Tage und vereinzelte Regenschauer erwartet (22.6.2024)

Wettervorhersage für Búger: Sonnenschein und Sommerregen

Mit klarem Himmel und milden Sommerbrisen startet Búger auf Mallorca in die neue Woche. Die kommenden sieben Tage versprechen eine Mischung aus Sonnenschein, gelegentlichen Regenfällen und Wolken. Diese Wetterkapriolen bieten sowohl Gelegenheit für ausgedehnte Strandtage als auch angenehme Momente, um die natürliche Schönheit der Insel fernab der sommerlichen Hitze zu genießen.

Sonniger Start mit angenehmen Temperaturen

Am 22.06.2024 erwartet uns in Búger ein Tag voller Sonnenschein und einem klaren blauen Himmel. Die Temperaturen klettern auf bis zu 29°C, begleitet von einer leichten Brise mit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderierte 32%, was für ein sehr angenehmes Klima sorgt. Aufgepasst: Die UV-Strahlung kann an solch einem strahlenden Tag durchaus stark sein, also denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz!

Erfrischender Regen kündigt Abkühlung an

Der 23.06.2024 steht ganz im Zeichen des Sommerregens. Bei moderatem Regen fallen die Temperaturen auf erfrischende 19°C. Der Regen sorgt für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 86%, was die Vegetation der Region belebt. Dennoch bleibt der Wind mit 5 km/h moderat und die Regenjacke zu Hause kann getrost im Koffer bleiben.

Die Sonne kämpft sich zurück

Nach dem Regentag setzt sich die Sonne wieder durch – wolkig zwar, doch mit steigenden Temperaturen. Am 24.06.2024 erreichen wir angenehme 24°C. Die Windgeschwindigkeit lässt mit 4 km/h nach, während die Luftfeuchtigkeit auf 51% sinkt. Der Luftdruck zeigt mit 1015 hPa leichte Schwankungen an, was auf weiterhin wechselhaftes Wetter schließen lässt.

Sommertage in Búger erfreuen Urlauber und Einheimische

Die darauffolgenden Tage um den 25.06. und 26.06.2024 versprechen mit klarem Himmel und Temperaturen von bis zu 31°C wahre Sommertage, unterbrochen durch leichten Sommerregen, der für eine angenehme Abkühlung und eine reduzierte Luftfeuchtigkeit von 34% sorgt. Der Wind hält sich konstant und die Abende laden zu gemütlichen Terrassenabenden ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:25:31. +++