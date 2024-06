Wetteraussichten für Santa Eugènia: Sonne, vereinzelte Schauer und milde Brisen (22.06.2024 – 29.06.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Santa Eugènia

Santa Eugènia erwartet bezauberndes Sommerwetter mit leichten Unbeständigkeiten und milden Winden in der letzten Juniwoche. Wir blicken auf angenehme Temperaturen und ein paar Regentropfen, die für eine erfrischende Abkühlung sorgen könnten.

Hochsommerlicher Wochenstart und vereinzelte Regenschauer

Hochsommerlicher Wochenstart und vereinzelte Regenschauer Der 22. Juni 2024 begrüßt die Einwohner und Besucher von Santa Eugènia mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 29°C. Bei diesen angenehmen Bedingungen und einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h, die nur ein laues Lüftchen verspricht, wird der Tag zur perfekten Gelegenheit, die vielfältigen Freiluftaktivitäten der Region zu genießen.

Am 23. Juni dürften Regenschirme ein nützliches Accessoire sein, denn es wird ein mäßiger Regen bei 23°C erwartet. Jedoch sollte dies keinen Abbruch an den Plänen machen, da die Natur unter der sanften Bewässerung umso mehr erstrahlt, und die milden Regengüsse die Insel in ein noch idyllischeres Urlaubsparadies verwandeln.

Ein Wechsel aus Sonne und Wolken kündigt sich für den 24. Juni mit verstreuten Wolken an und verspricht mit ansprechenden 25 Grad Celsius Abwechslung.

Die Aussichten für die zweite Wochenhälfte

Die Aussichten für die zweite Wochenhälfte Ab 25. Juni kehrt die Sonne mit einigen wenigen Wolken und einem Temperaturhoch von 29°C zurück. Der 26. Juni verspricht mit 31°C und einem leichten Nieselregen eine wundervolle Balance aus Sonnenschein und Erfrischung.

Der Höhepunkt der Woche wird am 27. Juni erreicht, wenn das Quecksilber die 32-Grad-Marke knackt, begleitet von weiteren angenehmen Regenschauern. Diese Kombination bereitet eine tropenähnliche Atmosphäre, zugleich aber auch eine angenehme Abkühlung.

Den Ausklang der Woche bildet ein strahlender 28. und 29. Juni mit klarem Himmel und vereinzelten Wolken. Temperaturen zwischen 30°C und 31°C laden ein, die vielseitige Insel Mallorca weiterhin in vollen Zügen zu genießen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns eine Woche erwartet, die alles andere als langweilig wird, gekoppelt mit Umständen, die sowohl Sonnenanbeter als auch Freunde der frischen Brisen glücklich stimmen werden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:44:26. +++