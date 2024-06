Wetteraussichten für Sóller: Sonnenschein und vereinzelter Regen vom 22.6.2024 bis 29.6.2024 (22.6.2024)

Wetterprognose für Sóller:

Erleben Sie eine Woche voller Wetterkapriolen in Sóller, Mallorcas charmantem Örtchen. Mit Temperaturen, die sommerliche Höhepunkte erreichen, und vereinzelter Niederschlag sorgt das Wetter für abwechslungsreiche Tage.

Heitere Aussichten mit mildem Sommerwind

Den Auftakt macht der 22. Juni 2024 mit einem makellosen klaren Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 27°C. Der Wind hält sich zurück und der Tag lädt mit seiner leicht brisigen Erscheinung zu zahlreichen Freiluftaktivitäten ein.

Ein Hauch von Regen verschafft Abkühlung

Die folgenden Tage sorgen mit leichtem Regen am 23. und 24. Juni für eine angenehme Abkühlung bei weiterhin warmen 24°C. Perfekte Bedingungen, um die Natur Sóllers in ihrer vollen Pracht zu genießen!

Sonnenklarer Himmel mit charmantem Flair

Zwischen 25. und 29. Juni breitet sich wieder ein sonnenklares Ambiente aus, wobei die Temperatur an einem Tag sogar auf hochsommerliche 30°C am 29. Juni steigt. Einzig am 27. Juni wird der Himmel von wenigen Wolken bedeckt sein, was der sommerlichen Stimmung jedoch keinen Abbruch tut.

Die optimale Zeit für Urlaubsaktivitäten

Ganz gleich, ob Sie am Strand entspannen, durch die Gassen schlendern oder das Täler- und Bergpanorama erkunden möchten – die kommenden Tage bieten ideale Bedingungen für jeden Geschmack. Insbesondere der minimal spürbare Wind und die relativ geringe Luftfeuchtigkeit sorgen für angenehmes Verweilen im Freien.

Ausblick auf die Abendstunden

Die Sonnenuntergänge um 19:21 Uhr runden das tägliche Wettergeschehen perfekt ab und bieten spektakuläre Farbschauspiele am Horizont. Gerade für romantische Abende oder Fotografie-Enthusiasten sind die langen Dämmerungen im Sommer ein echtes Highlight.

Behalten Sie jedoch die Wetterlage im Auge, besonders an den vereinzelten Regentagen, und genießen Sie die Vielfalt Sóllers bei jeder Wetterlage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:48:56. +++