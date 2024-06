Wetterbericht Campos: Sonne pur und leichte Brisen – Ihre übersichtliche 7-Tage-Wettervorhersage (22.6.2024)

Wetterprognose für Campos – eine Woche voller Sonnenschein

Die Sonnenliebhaber unter uns können sich freuen, denn die Kommende Woche verspricht in Campos, Mallorca, nahezu perfekte Bedingungen für alle, die die warmen Strahlen genießen möchten. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die täglichen Wetteraussichten, so dass Sie ihre Aktivitäten optimal planen können.

Durchgehend sonnige Aussichten bis zur Wochenmitte

Mit Temperaturen, die konstant bei angenehmen 28 Grad Celsius liegen, können Einheimische wie Urlauber gleichermaßen vom 21. Juni bis 23. Juni die klaren Himmel und das herrliche Wetter in Campos genießen. Die Winde wehen leicht mit etwa 5 bis 6 km/h, also ideal für eine sanfte Brise am Abend.

Während am 21.6.2024 und 24.6.2024 ein strahlend blauer Himmel ohne Wolken zu erwarten ist, zeigt sich am 22. Juni eine vollständige, doch harmlose Wolkendecke. Am 23. Juni könnten ein paar vereinzelte Wolken am sonst blanken Himmel zu sehen sein, doch auch hier steht einem Sonnenbad nichts im Wege.

Die Temperaturen klettern weiter – ungestörter Sonnengenuss

Vom 24. bis 26. Juni erwartet die Besucher von Campos eine weitere Steigerung der Wohlfühltemperaturen. Mit 30 Grad Celsius am Tage und stets klarem Himmel, ist dies die perfekte Zeit, um die mallorquinische Sommerbrise zu genießen und vielleicht auch dem Strand einen Besuch abzustatten. Die Sonne lädt vom Morgengrauen um 9:23 Uhr bis zum Abendrot um 20:12 Uhr zu langen Tagen im Freien ein.

Kleine Abkühlung und möglicher Regenschauer zum Wochenende

Der 27. Juni bringt eine kleine Abwechslung in das sonnige Szenario: mit leichtem Regen bei weiterhin warmen 31 Grad Celsius erfrischt sich die Insel etwas. Dennoch bleibt es mit einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h und einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 39% weiterhin angenehm. Der darauffolgende Tag lässt die Woche mit überwiegend bewölktem Wetter, jedoch immer noch sommerlichen 27 Grad Celsius, ausklingen.

Der Sonnenaufgang um 9:24 Uhr und der Sonnenuntergang um 20:13 Uhr am 28.6.2024 geben uns auch am letzten Tag der Woche noch genügend Tageslicht, um die Schönheit Campos' zu erkunden, auch wenn die Wolken dominieren werden.

Ob Sie nun Ihren Urlaub planen oder vor Ort die Woche durchplanen - das Wetter in Campos ist auf Ihrer Seite. Genießen Sie die sonnigen Tage und warmen Abende, packen Sie Ihre Badesachen ein und machen Sie das Beste aus diesem idyllischen mallorquinischen Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.6.2024, 01:28:04. +++