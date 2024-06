Wetterprognose für Binissalem: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regentage vom 22.06. bis 29.06.2024

Sonniges Wetter und milde Abende in Binissalem

Die kommende Woche in Binissalem verspricht überwiegend sonnige Tage, unterbrochen von mildem Regen und leichten Wolkenformationen. Für Urlauber und Einheimische bietet sich somit eine ausgeglichene Mischung für diverse Freizeitaktivitäten im Freien.

Klare Himmel und warmer Start in die Woche

Klare Himmel und warmer Start in die Woche Am Samstag, den 22. Juni 2024, erwartet Binissalem ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen 29°C. Mit einer sanften Brise von 2 km/h und einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 30% bietet der Tag perfekte Bedingungen für einen Strandbesuch oder eine Wanderung durch die malerischen Landschaften Mallorcas.

Regenschauer bringt Abkühlung am Sonntag

Regenschauer bringt Abkühlung am Sonntag Der darauf folgende Sonntag zeigt sich jedoch anders: Mit moderaten Regenfällen geht die Temperatur leicht auf 23°C zurück, was die Frische in die Luft Trägt und für eine Erholung von der Hitze sorgt.

Wochenmitte mit leichten Wolken

Wochenmitte mit leichten Wolken Die Wochenmitte hält eine Mischung aus vereinzelten Wolken und Sonne bereit. Am Montag und Dienstag liegen die Temperaturen bei etwa 29°C und 31°C, während leichter Regen gelegentlich für willkommene Erfrischungen sorgt.

Ausklang der Woche unter der Sonne

Ausklang der Woche unter der Sonne Den Abschluss der Wetterwoche bildet ein angenehm warmer Freitag mit wenigen Wolken und einer Hochtemperatur von 32°C, was die Herzen aller Sonnenanbeter höher schlagen lassen wird.

Wer abends noch die Schönheit Binissalems genießen möchte, kann sich auf das milde Klima und die angenehmen Abendtemperaturen bis zum Sonnenuntergang um 19:20 Uhr verlassen.

