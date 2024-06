Wetterprognose für Inca, Mallorca (22.6.2024 – 29.6.2024): Sonnige Aussichten mit leichtem Regenrisiko (22.6.2024)

Die kommende Woche verspricht gemischte Sommertage in Inca

Die Stadt Inca auf Mallorca steht in der kommenden Woche vor einer Palette von sommerlichen Wetterlagen. Von klarem Himmel über vereinzelte Regenmomente bis hin zu verstreuten Wolken, die Inselbewohner und Touristen können sich auf eine abwechslungsreiche Woche einstellen.

Hochsommer in Inca: Klares Wetter mit vereinzelten Regenschauern

Am Samstag, dem 22. Juni 2024, begrüßt Inca seine Gäste mit einem strahlend klaren Himmel und Temperaturen um 30°C. Ein fast spürbar leichter Wind von nur 2 km/h sorgt für eine sanfte Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei einem angenehmen Wert von 28% liegt. Der Sonnenaufgang verzaubert bereits um 4:20 Uhr morgens und bietet den perfekten Anlass für eine Morgenwanderung, bevor die Sonne dann um 19:19 Uhr wieder untergeht.

Doch bereits am Sonntag, dem 23. Juni, ziehen Wolken auf und bringen mäßigen Regen mit sich. Die Temperaturen sinken auf 21°C, und eine leicht erhöhte Windgeschwindigkeit von 3 km/h ist zu verzeichnen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 75%, was für eine erfrischende Abkühlung an diesem Tag sorgt.

Der Montag, 24. Juni, zeigt sich freundlicher mit verstreuten Wolken am Himmel und milden 24°C. Während der Wind konstant bei 3 km/h verweilt, können Besucher und Einheimische gleichermaßen die angenehme Luft nutzen, um Inca und seine Umgebung zu erkunden.

Tage voller Sonnenschein folgen am Dienstag und Mittwoch, mit 30°C bzw. sogar 32°C

