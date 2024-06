Wettervorhersage Sant Joan, Mallorca: Sonnige Aussichten und leichte Schauer erwarten die Inselbewohner (22.6.2024)

Aktuelle Wetterlage in Sant Joan: 22. Juni 2024

Beginnend mit einem heiteren Samstag, dem 22. Juni, können sich Einheimische und Besucher auf warme Temperaturen um 26°C und vereinzelte Wolken freuen. Mit einer sanften Brise von 6 km/h und einer erfrischenden Luftfeuchtigkeit von 35% stellt dieser Tag ein perfektes Beispiel für das charakteristische Mittelmeerklima dar. Der atmosphärische Druck hält sich bei behaglichen 1018 hPa, während Sonnenanbeter den langen Tag von Sonnenaufgang um 4:18 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:31 Uhr genießen können.

Erwarten Sie diesen Sonntag Schauer: 23. Juni 2024

Lassen Sie sich von leichtem Regen am Sonntag nicht überraschen. An diesem Tag erreichen die Temperaturen etwa 16°C, was für einige eine Abkühlung bedeutet, während andere dies als Gelegenheit für gemütliche Indoor-Aktivitäten sehen könnten. Die gemessene Windstärke liegt bei milden 5 km/h. Bei einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 84% und einem leicht gesunkenen Druck von 1017 hPa, ist es ratsam, einen Schirm mitzunehmen, falls Sie vorhaben, das idyllische Dorf Sant Joan zu erkunden.

Sonnige Tage in Aussicht: 24. bis 29. Juni 2024

Die darauffolgenden Tage versprechen, mit Temperaturen zwischen 24°C und 29°C, größtenteils freundliches Wetter, jedoch sollten kleinere Regenschauer in Betracht gezogen werden. Der 24. und 28. Juni zeigen nur wenige Wolken am Horizont und versprechen klare Sichten und idealen Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Der 25. Juni hält einen strahlend blauen Himmel mit frischer Brise für Sie bereit. Astrophile werden den Sternenhimmel an diesem Tag besonders schätzen, da keine Wolken die Sicht stören werden. Der 26. und 27. Juni bringen zwar leichten Regen, jedoch bleibt es mit 24°C bzw. 29°C angenehm warm. Zum Abschluss des Zeitraums gibt es am 29. Juni gebrochene Wolkenformationen, die dem klaren Himmel Abwechslung bieten sowie eine angenehme Wärme von 27°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 54% und einem Druck von 1015 hPa.

