7-Tage-Wettertrend für Montuïri: Sonne satt und vereinzelte Schauer (23.6.2024)

Wetteraussichten für Montuïri: Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Schauer

Ende Juni zeigt sich Montuïri auf Mallorca von seiner wechselhaften Seite. Die kommende Woche vom 23. Juni bis zum 30. Juni 2024 bringt sowohl strahlenden Sonnenschein als auch leichte Regenschauer. Erfahren Sie hier, wie sich das Wetter in Montuïri Tag für Tag entwickelt und welche Highlights das Ende des Monats wettertechnisch bereithält.

Wetterprognose für Montuïri im Detail

Am Sonntag, den 23. Juni, starten wir mit leichtem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 22 Grad Celsius in die Woche. Der Wind weht gemächlich mit 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66 Prozent und der Luftdruck bei 1017 hPa. Das sonnige Highlight kündigt sich jedoch schon an: der 24. Juni präsentiert sich mit klarem Himmel und sommerlichen 27 Grad Celsius. Der Wind beruhigt sich noch etwas mehr und die Luft trocknet merklich ab - auf nur noch 38 Prozent Luftfeuchtigkeit.

Die Mitte der Woche setzt diese sonnige Tendenz fort: Am Dienstag, den 25. Juni, und Mittwoch, den 26. Juni, erwarten die Einheimischen und Urlauber klaren Himmel beziehungsweise vereinzelte Wolken – bei Temperaturen, die von 28 auf 30 Grad Celsius ansteigen. Windstärke und Luftdruck bleiben angenehm bei milden 5 km/h, jedoch fällt der Luftdruck leicht auf 1010 hPa.

Der Donnerstag, der 27. Juni, durchbricht die Trockenphase mit leichtem Regen und einer geringfügig kühleren Temperatur von 27 Grad Celsius, zudem nimmt der Wind etwas zu. Das Wochenende wird jedoch von klarem Himmel und Wärme (>30 Grad Celsius) dominiert. Besonders der Samstag, der 29. Juni, verspricht mit vereinzelten Wolken, angenehmen 31 Grad und einer mäßigen Windgeschwindigkeit von 6 km/h ausgiebige Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung im Freien.

Am Sonntag, dem 30. Juni, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 29 Grad Celsius, bevor sich die Woche mit einem wunderschönen Sonnenuntergang um 19:19 Uhr verabschiedet. Der Wind bleibt konstant und trägt die ersten Anzeichen grenzenloser Sommerfreuden über die charmanten Straßen Montuïris.

Morgen beginnt an allen Tagen relativ früh gegen 4:22 Uhr und bietet allen Frühaufstehern ausreichend Zeit, den Tag in vollen Zügen zu genießen. Auch die langen Abende eignen sich ideal, um das reichhaltige kulturelle Angebot oder die malerischen Landschaften Montuïris unter der angenehm warmen Sonne Mallorcas zu erkunden.

