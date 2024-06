7-Tage-Wettertrend für Pollença: Sonne, Wolken und Sommerregen (23.6.2024)

Die Wetteraussichten für Pollença: Ein Sommermärchen mit Tropfen und Sonnenschein

Die bevorstehende Woche in Pollença verspricht eine harmonische Mischung aus Sonne und leichten Sommerregenschauern, ideal für alle, die das Wetter auf Mallorca lieben. Hier finden Sie eine ausführliche Wettervorhersage für die malerische Gemeinde an Mallorcas traumhafter Küste. Traditionell bietet das Sommerwetter in Pollença viel Sonnenschein, doch auch die notwendigen Regentage, die die üppige Naturlandschaft nähren. Tauchen Sie ein in unsere detaillierte Wetterprognose und planen Sie Ihre Aktivitäten in und um Pollença für die nächste Woche.

Wetter am Sonntag, 23. Juni 2024: Die Woche startet mit leichtem Regen bei milden 21 Grad Celsius. Das ist perfektes Wetter für einen entspannten Bummel durch Pollenças historische Altstadt oder eine gemütliche Einkehr in einem der lokalen Cafés. Ein leichtes Lüftchen bei Windgeschwindigkeiten von nur 5 km/h wird die Blätter zart durch die Gassen tragen, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 71% liegt und einen Hauch von Frische mit sich bringt. Der Luftdruck hält sich stabil bei 1017 hPa. Genießen Sie einen eindrucksvollen Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und erleben Sie, wie sich der Tag zum gemächlichen Abschluss um 19:20 Uhr senkt.

Montag, 24. Juni, bis Donnerstag, 27. Juni: Die darauffolgenden Tage laden mit Temperaturen, die schrittweise von 24 Grad Celsius am Montag bis zu einem heißen 28 Grad Celsius am Donnerstag ansteigen, zum Verweilen am Strand oder zu Entdeckungstouren in der Natur ein. Während vereinzelte Wolken am Montag und Donnerstag für ein dramatisches Panorama des Himmels sorgen werden, können Sie am Dienstag einen klarblauen Himmel über Pollença erwarten. Mittwoch stellt eine Besonderheit dar, da mit mäßigem Regen gerechnet werden muss – eine wunderbare Gelegenheit, die lebendigen Farben der Insel zu beobachten, bevor am Donnerstag wieder die Sonne durch die Wolken bricht.

Das Wochenende in Pollença: 28. Juni bis 30. Juni: Das Wochenende leitet ein mit einem klarblauen Himmel am Freitag und einer angenehmen Temperatur von 25 Grad Celsius, während die relative Luftfeuchtigkeit auf 66% sinkt – beste Voraussetzungen für alle Aktivitäten im Freien. Zu guter Letzt rundet der Samstag, mit verstreuten Wolken, und der Sonntag, mit wiederklarem Himmel, dieses sommerliche Wetterspektakel im Einklang mit 28 Grad Celsius ab. An beiden Tagen können Sie die Langtage in Pollença genießen, denn sowohl der Sonnenaufgang als auch der Sonnenuntergang finden zur gleichen Uhrzeit, 4:22 bzw. 19:20 Uhr, statt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:39:19. +++