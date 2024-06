7-Tage-Wettervorhersage für Felanitx: Sonnenstunden, milde Temperaturen und leichte Brisen (23.6.2024)

Wetteraussichten für Felanitx bis zum Monatsende

Das beschauliche Felanitx auf der bezaubernden Insel Mallorca präsentiert sich in den letzten Juni-Tagen des Jahres 2024 von einer angenehm sommerlichen Seite. Unsere Leser können sich in der Woche vom 23. Juni bis zum 30. Juni auf milde bis warme Temperaturen, abwechselnde Wetterszenarien sowie angenehme Windverhältnisse einstellen. Der Himmel über Felanitx wird von einem leichten Regenschauer zum Wochenauftakt dezent benetzt, bevor er zur Wochenmitte hin seinem Namen 'Die Insel des ewigen Frühlings' alle Ehre macht.

Felanitx genießt zum Wochenauftakt wechselhaftes Wetter

Der 23. Juni 2024 startet mit einem leicht regnerischen Vormittag und einer Tageshöchsttemperatur von 22 Grad Celsius, die definitiv zur Erkundung der malerischen Gegend einlädt, solange die passende Regenbekleidung nicht vergessen wird. Es weht ein leichter Wind mit 6 km/h, der die Luft durchmischt und das Atmen erleichtert. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 67% und einem Luftdruck von 1016 hPa fühlt sich das Wetter trotz des Regens angenehm an.

Die Woche setzt sich fort mit vielversprechendem Sonnenschein

Vom 24. Juni an schenkt uns das Wetter in Felanitx einen klaren Himmel, wobei die Temperaturen auf ein Maximum von 26 Grad Celsius am Tag steigen. Der Himmel bleibt weitgehend wolkenfrei, und das Sommerwetter lädt förmlich dazu ein, die vielen Strände und Attraktionen der Region zu besuchen. Die Morgendämmerung bricht um 04:21 Uhr an, gefolgt von einem langen sonnigen Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:18 Uhr.

Wettertrend bis zum Monatsende

Bis zum 30. Juni wird Felanitx überwiegend von Sonnenschein begleitet, ausgenommen der 27. Juni, an dem der Himmel sich noch einmal mit leichtem Regen zeigt. Die Bewohner und Besucher Felanitx' dürfen sich jedoch auf eine konstante angenehme Brise sowie auf Temperaturen stabilisieren, die zwischen 26 und 28 Grad Celsius pendeln.

Harmonisches Wetter zum Planen der Outdoor-Aktivitäten

Zum Ausklang der Woche besticht das Wetter durch einige wenige Wolken am 29. Juni und weist weiterhin sommerliche Züge auf. Mit einer sanften Brise und einem Tageshöchstwert von 28 Grad Celsius bleibt das Wetter ideal für jegliche Freiluftaktivitäten.

Alles in allem verwöhnt Felanitx seine Gäste und Einheimischen mit eindrucksvollen Sonnenstunden, perfekt um die vielfältigen Seiten der schönen Baleareninsel zu genießen. Sowohl Sonnenauf- als auch -untergänge sind länger und laden zu romantischen Spaziergängen am Abend ein. Dies und die milden Temperaturen bieten ideale Bedingungen für Urlauber sowie für ansässige Mallorquiner.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:31:35. +++