7-Tage-Wettervorhersage für Sant Llorenç des Cardassar: Sonne, vereinzelte Wolken und milde Brisen (23.6.2024)

Aktuelles Wetter und Prognose für Sant Llorenç des Cardassar

Mit sommerlichen Bedingungen und angenehmer Brise zeigt sich das Wetter in Sant Llorenç des CardassarSant Llorenç des Cardassar freundlich und lädt sowohl Einheimische als auch Urlauber zu vielfältigen Aktivitäten im Freien ein. Hier ist ein ausführlicher Blick auf die Wetteraussichten für die bevorstehende Woche.

Wochenstart mit Regenschauern

Am 23. Juni 2024 beginnt die Woche in Sant Llorenç des Cardassar mit moderatem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von rund 21°C. Eine schwache Brise weht mit etwa 7 km/h, wobekei die Luftfeuchtigkeit bei 69% liegt. Die Wetterbedingungen verbessern sich schnell für die folgenden Tage und bieten sonnigere Aussichten.

Klare Himmel und milde Winde

Vom 24. Juni bis zum 26. Juni erfreuen sich Einwohner und Besucher an einem klarblauen Himmel, kaum einer Wolke in Sicht und angenehmen Temperaturen zwischen 24°C und 25°C. Die Winde bleiben mild, und die Luftfeuchtigkeit sorgt für ein angenehmes Klima, ideal für Strandbesuche oder Wanderungen in der wunderschönen Landschaft Mallorcas.

Wechselhafte Bedingungen in der zweiten Wochenhälfte

Die zweite Hälfte der Woche bietet eine Mischung aus Sonne und leichten Regenschauern. Der 27. Juni könnte leicht nass werden, aber mit weiterhin hohen Temperaturen um die 25°C bleibt es warm. Die Windgeschwindigkeiten ziehen etwas an, sodass die Sonnenanbeter vielleicht einen Rückzugsort suchen müssen.

Erholung im Sonnenschein

Die letzte Woche des Junis verspricht, die Menschen in Sant Llorenç des Cardassar mit herausragendem Wetter zu verwöhnen. Ab dem 28. Juni werden die Tage von klarem Himmel und Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 24°C bis 27°C begleitet. Der Wind hält sich weiterhin zurück, was die perfekten Bedingungen für Freiluftaktivitäten oder leichte Sommerabende beim Genießen der lokalen Küche auf der Terrasse schafft.

Sonnenuntergänge über Sant Llorenç des Cardassar

Die Sonnenauf- und untergangszeiten bleiben konstant mit einem atemberaubenden Sonnenaufgang um 4:20 Uhr und einer Abenddämmerung, die gegen 19:18 Uhr in magische Nächte übergeht. Egal, ob Sie die idyllische Aussicht am Morgen genießen oder den Tag mit einem zauberhaften Sonnenuntergang ausklingen lassen möchten, Sant Llorenç des Cardassar bietet in den kommenden Tagen unvergessliche Naturschauspiele.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:41:18. +++