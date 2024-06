Prognose: 7-Tage Wettertrend für Maria de la Salut - Sonnige Aussichten mit vereinzelten Regenschauern (23.6.2024)

Wetter Aktuell: Lichter Regen und sommerliche Temperaturen in Maria de la Salut

Das Wetter in Maria de la Salut zeigt sich in den kommenden sieben Tagen von seiner überwiegend heiteren Seite. Während die Sommerhitze sich allmählich etabliert, laden die klaren Himmel phasenweise zu ausgedehnten Sonnenbädern und gemütlichen Nachmittagen am Strand ein.

Schon zum Wochenstart werden die Einheimischen und Besucher Marias durch eine milde Brise bei angenehmen 21°C begrüßt. Obwohl der Montag, der 23. Juni 2024, mit leichtem Regen beginnt, ist mit einer maximalen Windgeschwindigkeit von nur 5 km/h den ganzen Tag über mit nur sanften Windzügen zu rechnen. Die Luftfeuchtigkeit von 69% sowie ein Luftdruck von 1017 hPa deuten auf ein insgesamt angenehmes Klima hin zum Start in die Woche.

Sonnige Aussichten: Klare Himmel und ansteigende Temperaturen

Ab Dienstag, den 24. Juni, zeigt sich das Wettergeschehen in Maria de la Salut von seiner strahlenden Seite. Mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 27°C stellt sich das perfekte Sommerwetter ein. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 40%, während die Windgeschwindigkeiten gemäßigt bei etwa 4 km/h bleiben.

Der Mittwoch, der 25. Juni, steht dem in nichts nach und bringt so ein ähnlich freudvolles Wetterbild - Sonnenschein pur, eine Höchsttemperatur von 28°C und weiterhin mäßige Winde.

Hitze-Höhepunkt der Woche und vereinzelter Regen

Der Donnerstag, der 26. Juni, klingt als der heißeste Tag der Woche an, an dem das Quecksilber auf 31°C ansteigen wird. Eine geringe Luftfeuchtigkeit von 35% und Windgeschwindigkeiten von 6 km/h unter dem leicht bewölkten Himmel lassen die Temperaturen besonders intensiv erscheinen. Doch auch dieser Tag beginnt früh um 4:21 Uhr und endet spät um 19:19 Uhr, wobei der späte Sonnenuntergang ausgedehnte Tagesaktivitäten ermöglicht.

Am Freitag, 27. Juni, kündigen sich wiederum vereinzelt leichte Regenschauer an, die für eine angenehme Abkühlung sorgen, während die Temperaturen auf 26°C fallen. Bei einer erhöhten Windgeschwindigkeit von 8 km/h sollten Leichtgewichte unter den Sonnenschirmen die Segel streichen.

Sonnenreiches Wochenende erwartet

Zum Wochenende klart das Bild wieder auf: Samstag und Sonntag der darauffolgenden Woche erwarten die Inselbewohner klaren Himmel und Temperaturen bis zu 31°C. Die Luft bleibt bei angenehmer Trockenheit, also perfekt für alles, was draußen Spaß macht. Der Wind frischt am Sonntag etwas auf und erinnert daran, dass selbst im mediterranen Sommer eine leichte Brise durchaus willkommen ist.

Alles in allem verspricht die Wetterprognose für Maria de la Salut eine Mischung aus ländlicher Idylle unter der Sonne und vereinzelten Schauern, die die sommerliche Hitze angenehm unterbrechen. Ein ideales mediterranes Flair für Urlauber und Einheimische gleichermaßen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:36:27. +++