Sonnenstunden und Regen in Fornalutx: Ihre 7-Tage-Wettervorhersage (23.6.2024)

Wettervorhersage Fornalutx: Was diese Woche auf Sie zukommt

Die Sonne nimmt hier auf Mallorca ihren unverkennbaren Platz ein, doch auch der Regen kündigt sich in Fornalutx mit leisen Tropfen an. Erfahren Sie, mit welchen Wetterbedingungen Sie in den nächsten sieben Tagen in einem der malerischsten Dörfer der Insel rechnen dürfen.

Wettertrend für die Woche vom 23. Juni bis 30. Juni 2024 in Fornalutx

Die Wetterlage präsentiert sich in Fornalutx mit einem abwechslungsreichen Ensemble aus Sonne, vereinzelten Wolken und erfrischenden Regengüssen. Mit einer Maximaltemperatur von 29°C und einer sanften Brise wird die Sommerwoche zu einem angenehmen Erlebnis.

Genauer Blick auf die kommenden Tage

Sonntag, 23.6.2024: Ein bedeckter Himmel begleitet von mäßigem Regen leitet die Woche ein. Die Temperatur steigt auf wohlige 23°C, während der Wind leise mit 4 km/h weht. Mit 55% Luftfeuchtigkeit und einem Druck von 1017 hPa beginnt die Woche erfrischend.

Montag, 24.6.2024: Die Wolken lockern etwas auf, und leichter Regen trifft auf 23°C. Der Wind lässt nach und die Luftfeuchtigkeit nimmt marginal zu. Der Druck sinkt leicht auf 1015 hPa.

Dienstag, 25.6.2024: Das Quecksilber steigt und mit ihm die Laune, denn bei 26°C und klarem Himmel steht einem strahlenden Tag in Fornalutx nichts im Wege. Genießen Sie die Ruhe bei leichtem 2 km/h Wind, und einer verminderten Luftfeuchtigkeit von 49%.

Mittwoch, 26.6.2024: Die Temperaturpeak der Woche mit bis zu 29°C unter vereinzelten Wolken sorgt für perfekte Bedingungen für Ausflüge und Entspannung im Freien. Weiterhin bleibt der Wind moderat bei 3 km/h.

Donnerstag, 27.6.2024: Die Natur zeigt sich von einer anderen Seite mit leichtem Regen bei weiterhin warmen 26°C. Der Wind hält an und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 63%. Ein Tag, um es sich eventuell gemütlich zu machen.

Freitag, 28.6.2024: Fast wolkenfrei lässt der Freitag mit 28°C und einer angenehmen Brise den Vorabend des Wochenendes spüren. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 53% fühlt sich das Klima weiterhin angenehm an.

Samstag, 29.6.2024: Mildere 29°C begleiten uns in das Wochenende. Der Himmel zeigt sich freundlich mit vereinzelten Wolken und einer konstanten Brise. Perfekte Bedingungen, um die Natur Fornalutxs zu genießen.

Sonntag, 30.6.2024: Der Monat endet so, wie er begonnen hat: Mit klarem Himmel und 27°C. Ein idealer Tag für längere Erkundungstouren oder entspannte Stunden am Strand.

Tipps für die Woche

Mit einer bunten Mischung aus Sonnenschein und Regen bietet Fornalutx die perfekte Möglichkeit, sowohl aktiven Freizeitaktivitäten nachzugehen als auch ruhige Momente zu genießen. Verpassen Sie nicht den Tagesbeginn kurz nach 4 Uhr, um die frühmorgendliche Atmosphäre des Ortes einzufangen, und den Sonnenuntergang kurz vor 19:30 Uhr, der den Himmel in ein malerisches Farbspiel verwandelt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:32:10. +++