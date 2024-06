Ein Blick in die kristallklare Zukunft von Petras Wetterlage

Die kommende Woche präsentiert sich als wahres Paradebeispiel für mediterrane Sommerfreuden. Mit Temperaturen, die stetig um die 30 Grad Celsius tanzen, und einem Himmel, so klar wie das Wasser in einer versteckten Cala Mallorcas, könnte das Herz eines jeden Sonnenanbeters nicht höher schlagen.

Sommerliche Temperaturen und pure Sonne in Petra

Zum Auftakt der sonnenverwöhnten Woche begrüßt uns der 23. Juni 2024 mit angenehmen 26 Grad und einem ungetrübten Blick auf den endlosen azurblauen Himmel. Die Abwesenheit von Wolken verspricht ungestörte Sonnenstunden, perfekt geeignet für jegliche Aktivitäten unter freiem Himmel.

In den darauffolgenden Tagen steigt das Quecksilber munter weiter, und die Temperaturen hpcten zwischen 28 und 30 Grad Celsius. Besonders am 27. und 28. Juni erreicht das Thermometer Spitzenwerte, die sommerliche Aktivitäten zur reinen Freude machen.

Wind, Sonnenauf- und -untergangsfakten für die Region Petra

Der Wind gesellt sich im sanften Gemüt dazu und weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 5 bis 13 km/h, gerade genug, um die Luft in Bewegung zu halten und uns eine angenehme Brise zu schenken. Die Sonne gewährt uns ihre Präsenz von früh bis spät – sie erscheint pünktlich um 2:37 Uhr am Morgen und verabschiedet sich um 16:43 Uhr zum Abend hin, und gibt uns einen langen Tag, von dem jeder Moment unter dem blauen Himmelszelt genossen werden kann.

Angenehme Nächte und erfrischende Morgenstunden in Petra

Die nächtlichen Temperaturen fallen nicht weit vom Tageslicht zurück, und bieten eine willkommene Erfrischung und optimale Voraussetzungen für Ruhe und Entspannung nach einem Tag voll Sonne und mildem Sommervent.

Fazee: Perfektes Wetter für Urlaub und Alltag in Petra

Die kommende Woche in Petra ist gesegnet mit perfektem Sommerwetter. Ob Sie nun im Urlaub sind oder den Alltag auf dieser zauberhaften Insel genießen, das Wetter verspricht, Sie mit Wohlwollen zu begleiten. Nutzen Sie die Gelegenheit für lange Spaziergänge, ein Eis am Nachmittag oder einen entspannten Tag am Strand.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:38:50. +++