Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Die Wetterprognose für Costitx in der letzten Juniwoche 2024 (23.6.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Costitx

Die letzte Juniwoche präsentiert sich auf der bezaubernden Insel Mallorca, speziell in Costitx, mit einem Feuerwerk aus Sonnenschein und angenehmen sommerlichen Bedingungen. Direkt aus der Costitx-Wetterzentrale flattern die neuesten Prognosen ein, die definitiv Anlass zur Freude geben. Wenn Sie geplant haben, diese Sonnenverwöhnte Zeit in Costitx zu genießen, dann sollten Sie unbedingt einen Blick auf unsere detaillierte 7-Tage-Wettervorhersage werfen.

Beginn der Woche mit Regentropfen und Erholung

Am Sonntag, den 23. Juni 2024, müssen wir noch ein wenig geduldig sein, während mäßiger Regen die Landschaft von Costitx erfrischt. Mit einer Temperatur von angenehmen 23 Grad Celsius, einer Windgeschwindigkeit von lediglich 3 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 65% legt die Woche einen gemütlichen Start hin. Die Wetterbedingungen stabilisieren sich bei einem Luftdruck von 1017 hPa, während der Tag um 4:21 Uhr leicht erwacht und sich um 19:19 Uhr sanft zur Ruhe legt.

Sonniger Ausblick für die Folgetage

Der Montag, 24. Juni 2024, begrüßt uns bereits mit wenigen Wolken am Himmel über Costitx und einer munteren Temperatur von 27 Grad Celsius, die zum Verweilen im Freien einlädt. Der Wind bleibt dezent im Hintergrund und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 38%, was das Herz eines jeden Sonnenanbeters höher schlagen lässt.

Mit dem Dienstag, 25. Juni 2024, erreichen wir den Höhepunkt des klarblauen Himmels, der uns eine makellose Sicht gewährt. Bei 29 Grad Celsius und einer Brise von 6 km/h, könnte der Tag kaum schöner sein. Die Luftfeuchtigkeit von 36% und der reduzierte Druck von 1012 hPa zeigen an, dass die Sommerzeit in voller Blüte steht.

Am Mittwoch, 26. Juni 2024, werden vereinzelte Wolken den Himmel schmücken, doch sie können die Sonne und die 32 Grad Celsius nicht verbergen, die für pure Sommerfreude sorgen.

Abkühlung und ein spürbarer Wind zu Wochenmitte

Nicht minder reizvoll erscheint der Donnerstag, 27. Juni 2024, auch wenn einige Regentropfen unseren Tag bereichern. Mit 27 Grad Celsius und einem belebenden Wind von 8 km/h sind die Bedingungen optimal, um die Insel in ihrer ganzen Pracht zu erleben.

Sonnenintensive Tage runden die Woche in Costitx ab

Der Freitag und das anstehende Wochenende versprechen weiterhin beste Sommerbedingungen mit klarer Luft und Temperaturen, die am Samstag, 29. Juni 2024, mit 33 Grad Celsius einen weiteren Höhepunkt erreichen. Die Winde bleiben mäßig und die Luft trocken, was ideal für jegliche Art von Outdoor-Aktivität ist. Bleibt zu hoffen, dass die Sonne so beständig bleibt, wie der zuverlässige Rhythmus des Sonnenauf- und -untergangs in Costitx.

Wetterausblick für das Finale des Monats

Am letzten Tag des Monats, dem Sonntag, 30. Juni 2024, dürfen wir bei 30 Grad Celsius und einem blauen Himmel ohne Hindernisse nochmals das pure Sommerglück genießen. Ein leichter Wind von 8 km/h wird uns bei all unseren Unternehmungen begleiten, bevor wir mit dem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr einen weiteren wundervollen Tag in Costitx verabschieden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:29:03. +++