Wetter Búger (23.06.24 bis 30.06.24): Tägliche Prognose und Trends!

Das Wetter in Búger: 7-Tage-Vorhersage

Der Sommer lässt sein volles Potenzial in Búger auf Mallorca spüren. In der kommenden Woche erwartet uns eine Wetterlage, die von Sonne pur bis zu erfrischenden Regenschauern alles bereithält. Besonders beachtenswert sind die angenehm warmen Temperaturen, die sich an meisten Tagen in den sommerlichen Bereich vorwagen.

Wetter Highlights für Búger in der letzten Juniwoche

Die Wettervorhersage für Búger startet am 23. Juni 2024 mit mäßigem Regen, einer angenehmen Temperatur von 22 Grad Celsius und einer sanften Brise von 4 km/h. Der Himmel zeigt sich wolkig, doch die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von 68% und einem Druck von 1017 hPa angenehm frisch.

Die Sonnenanbeter unter uns können sich ab dem 24. Juni auf eine geringe Bewölkung bei sommerlichen 26 Grad freuen. Der Tag erwacht um 4:21 Uhr und lädt ein, die weniger feuchte Luft und die leicht absinkende Windgeschwindigkeit zu genießen.

Der 25. Juni verspricht mit strahlend blauem Himmel und keiner Wolke in Sicht bei 28 Grad optimalen Sonnengenuss. Das ist der ideale Tag, um Mallorcas faszinierende Natur zu erkunden oder am Strand zu entspannen. Der sich leicht erholende Wind sorgt dabei für eine sanfte Brise.

Abkühlung bringt dann wieder der 27. Juni, an dem wir von mäßigem Regenfall bei 26 Grad überrascht werden. Die Windgeschwindigkeit steigt auf 8 km/h und die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, was die Temperaturen am Abend angenehm mild hält.

Die letzten Tage des Junis versprechen einen Wechsel aus leichter Bewölkung und klarem Himmel, wobei die Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad schwanken. Besonders bemerkenswert ist der 30. Juni, an dem das Thermometer noch einmal auf 30 Grad ansteigt und uns einen klaren, sonnenintensiven Abschluss der Woche beschert.

Genießen Sie also die Vielfalt des Wetters in Búger und nutzen Sie die Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten oder um einfach die ruhige Seite Mallorcas zu erleben.

Wochenübersicht des Wetters in Búger

Die Wetterlage in Búger auf Mallorca verspricht eine spannende Woche mit vielen Sonnenstunden und Gelegenheiten, die warmen Sommertage voll auszuschöpfen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:25:15. +++