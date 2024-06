Wetter Escorca (23.06.24 bis 30.06.24): 7-Tage-Prognose mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Wettervorhersage für Escorca: Eine Woche voller Wechsel

Eine abwechslungsreiche Wetterwoche steht den Einwohnern und Besuchern von Escorca bevor. Von moderatem Regen zu klarem Himmel, die Wetterverhältnisse auf Mallorca versprechen vielseitiges Wettererlebnis für jeden. Hier erfahren Sie, wie sich das Wetter vom 23. Juni bis zum 30. Juni 2024 in Escorca entwickelt.

Sonniger Start und endende Woche mit klarer Sicht

Am Sonntag, den 23. Juni, erleben wir bei einer Temperatur von 21°C einen mäßigen Regenfall, wobei der Wind mit lediglich 4 km/h eher sanft weht. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 58% und dem Luftdruck bei 1017 hPa lässt sich der Tag vielleicht am besten mit einem guten Buch indoors genießen.

Der folgende Montag bringt leichteren Regen und eine leichte Erwärmung auf 22°C. Bewegung im Freien könnte angenehmer sein, da die Windgeschwindigkeit auf 2 km/h sinkt und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 52% liegt.

Warme Tage und milde Winde später in der Woche

Die Woche schreitet voran, und mit ihr kommt eine Phase des klaren Himmels. Der 25. Juni begrüßt uns mit blauem Himmel und einer Wohlfühltemperatur von 24°C. Diese Bedingungen laden geradezu zum Besuch der herrlichen Natur Escorcas ein. Der Wind bleibt unaufgeregt bei 3 km/h, und der Luftfeuchtigkeitswert fällt auf 47%.

Mit Mittwoch, dem 26. Juni, erreicht das Thermometer seinen Höhepunkt: 28°C und nur vereinzelte Wolken. Die ideale Zeit, um die sommerliche Hitze Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Ein herannahender Wechsel ist für den 27. Juni zu spüren, wenn die Temperaturen leicht auf 23°C fallen und leichter Regen bei einer erhöhten Windgeschwindigkeit von 7 km/h für Abkühlung sorgt.

Perfektes Wanderwetter gegen Ende des Monats

Gegen Ende der Woche stellen sich teils bewölkte, teils klare Tage mit Temperaturen zwischen 25°C und 28°C ein. Mit einer Windgeschwindigkeit, die sich um die 3 km/h bewegt, und einem angenehmen Luftdruck ist dies die perfekte Zeit, um das Tramuntana-Gebirge oder die Küstenlinie zu erkunden.

Am 30. Juni schließt die Wetterwoche mit einem weiteren klaren Tag und angemessenen 25°C ab, passend für jegliche Aktivität im Freien, bevor wir in den Juli starten.

Tipps für Urlauber und Einheimische

Vergessen Sie nicht, auch die Sonnenauf- und -untergangszeiten zu beachten: Frühaufsteher werden den Sonnenaufgang genießen können, der konstant um 4:21 im letzten Junidrittel beginnt. Das abendliche Farbenspiel des Sonnenuntergangs wird jeden Tag gegen 19:20 für einen malerischen Ausklang sorgen.

Ob Sie nun den Tag am Strand verbringen, durch das Gebirge wandern oder einfach nur das mediterrane Flair genießen wollen, die kommende Woche bietet ideale Voraussetzungen für eine breite Palette an Unternehmungen in Escorca.

