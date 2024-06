Wetter in Artà (23.06.24 bis 30.06.24): Die Aktuellste Wettervorhersage und Temperaturentrends für eine Sonnige Woche

Das Wetter in Artà: Ein Überblick über die Woche vom 23. bis 30. Juni 2024

Die Einwohner und Besucher von Artà können sich auf eine sonnige Woche mit angenehmen Temperaturen und verschiedenartigen Himmelsbilder freuen. Die Wettervorhersage für die Woche vom 23. bis 30. Juni 2024 verspricht überwiegend klaren Himmel und gemäßigte Windbedingungen. Hier ist die detaillierte Wetterprognose für die bevorstehende Woche.

Wetter am Sonntag – 23. Juni 2024

Beginnend mit dem 23. Juni, erleben wir einen Tag mit mäßigem Regen und einer Höchsttemperatur von 20°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von 7 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 71% wird der Tag sicherlich frisch, aber angenehm. Der Druck steht bei 1017 hPa, während die Sonne um 4:19 Uhr aufgeht und um 19:18 Uhr untergeht.

Die Trendwende in der nächsten Woche

Von 24. Juni bis zum 30. Juni zeigt sich das Wettergeschehen angenehm und es ergeben sich mehrere Gelegenheiten, die wunderschönen Landschaften von Artà unter freiem Himmel zu genießen. Mit Temperaturen, die sich von 22°C bis zu 27°C am 30. Juni, dem heißesten Tag der Woche, erstrecken, lädt das Klima definitiv zu zahlreichen Aktivitäten ein. Der 24. und 25. Juni bieten mit einem klaren Himmel und Temperaturen von 22°C und 23°C perfekte Bedingungen für Strandbesuche und Spaziergänge. Auch die Windbedingungen sind mit 3 km/h am 24. Juni und 7 km/h am darauffolgenden Tag sehr günstig.

Wetter Mitte der Woche

Mit der Woche fortschreitend, werden vereinzelte Wolken am 26. Juni erwartet, doch mit 24°C bleibt es weiter warm. Eine leichte Abkühlung folgt am 27. Juni mit leichtem Regen, der für eine erfrischende Pause sorgt, während die Temperaturen bei angenehmen 24°C bleiben.

Wetteraussichten für das Wochenende in Artà

Das bevorstehende Wochenende wird wieder klarer mit einem strahlenden Himmel am 28. Juni, gefolgt von vereinzelten Wolken am 29. Juni und angenehmen 22°C bzw. 25°C. Zum Abschluss der Woche, am 30. Juni, freuen wir uns über eine Höchsttemperatur von 27°C und einen fröhlichen klaren Himmel, womit sich die Woche sonnig verabschiedet. Trotz des leicht gestiegenen Windes von 9 km/h bleibt das Wetter perfekt für jegliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Fazit: Die Wetterlage in Artà

Zusammenfassend erwartet Artà eine Woche voller Sonnenschein und erholsamen Wetterbedingungen. Die ideale Zeit, um die Naturschönheiten der Region zu erkunden und das sonnige Klima Mallorcas vollends auszukosten. Mit der 7-Tage-Wettervorhersage stets im Blick, können Einheimische und Touristen ihre Pläne dem Wetter entsprechend optimal gestalten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:23:20. +++