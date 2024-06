Wetter in Calvià (23.06.24 - 30.06.24): Temperaturen und Niederschläge im Sommer

Das aktuelle Wetter in Calvià: Sommerlich mit leichter Niederschlagsneigung

Ganz im Zeichen des typisch mediterranen Sommers präsentiert sich das Wetter in Calvià auf Mallorca in der letzten Juniwoche dieses Jahres. Mit Tageshöchsttemperaturen im angenehmen Bereich von 23 bis 26 Grad Celsius können sich Einwohner und Besucher auf eine Woche mit überwiegend sonnigem Himmel und leichten Niederschlägen einstellen.

Detaillierte Wettervorhersage für Calvià vom 23.6.2024 bis zum 30.6.2024

Beginnend mit dem 23.06.24, wird die Woche von leichtem Regenfall eingeläutet, bei einer gemessenen Temperatur von 23 Grad Celsius. Die Windverhältnisse sind mit 5 Kilometer pro Stunde angenehm schwach, während die Luftfeuchtigkeit bei 63% liegt und der atmosphärische Druck 1017 hPa beträgt.

Der Folgetag 24.06.24 verspricht mit 'ein paar Wolken' nur eine geringfügige Trübung der sonst blauen Himmelsdecke. Da die Temperaturen identisch zum Vortag sind, bleibt es bei sommerlichen 23 Grad Celsius, der Wind legt dabei etwas ab und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 61% bei einem leicht gesunkenen Luftdruck von 1014 hPa.

Der 25.06.24 empfängt uns mit einem 'klaren Himmel' und einer marginale Erhöhung der Quecksilberanzeige auf 24 Grad Celsius. Bei einer konstanten Brise und leicht sinkender Luftfeuchtigkeit zeigt sich das typische Bild idyllischer Sommertage auf der Baleareninsel.

Der Tag des 26.06.24 bringt erneut etwas Regen mit sich, jedoch bleibt das Thermometer mit 25 Grad Celsius in einem Bereich, der warm genug für diverse Freizeitaktivitäten ist. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 64%, während der atmosphärische Druck weitere Tiefen erreicht.

Am 27.06.24 setzt sich der Trend mit leichtem Regen und ansteigenden Temperaturen von 26 Grad Celsius fort, bei einer Luftfeuchtigkeit von 61% und sinkendem Luftdruck.

Das Wetter bleibt vom 28.06. bis zum 29.06.24 relativ unauffällig, mit gelegentlichen Wolkenfeldern bei 25 Grad Celsius und einer angenehmen Windgeschwindigkeit, die ideal für Strandspaziergänge und gemütliche Abende im Freien ist.

Zum Ende des Monats, am 30.06.24, steht uns ein Tag mit 'klarem Himmel' bevor. Trotz einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 70% hält sich die Temperatur bei 25 Grad Celsius, was die Woche abschließend in perfekte Sommerlaune versetzt.

Optimale Bedingungen für Urlauber und Residenten in Calvià

Das Wetter in Calvià zeigt sich in dieser Woche von seiner vielfältigen Seite, bietet jedoch durchweg stabile und angenehme Temperaturen für alle, die das Wassersportangebot nutzen oder einfach nur die Schönheit der Baleareninsel genießen möchten. Mit Sonnenaufgang um 04:23 Uhr und Sonnenuntergang um 19:21 Uhr sind in dieser Zeit lange Tage voller Sonnenschein und mildem Klima garantiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:26:21. +++