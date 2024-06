Wetter in Santa Margalida: Die 7-Tage-Prognose – Sonne, Wolken und vereinzelter Regen (23.6.2024)

Aktuelle Wetterentwicklung in Santa Margalida

In der bezaubernden Ortschaft Santa Margalida können sich Einheimische wie Urlauber gleichermaßen auf einen Mix aus Sonnentagen und wechselhaftem Wetter einstellen. In unserer ausführlichen Wettervorhersage blicken wir auf die für die kommenden sieben Tage.

Wochenstart mit Regenschauern: Montag, 23.6.2024

Zum Wochenauftakt erwartet die Urlaubsregion mäßiger Regen bei angenehmen 21 Grad Celsius. Eine leichte Brise mit windgeschwindigkeiten von 6 km/h wird für einige Abkühlung sorgen, und bei einer Luftfeuchtigkeit von 72% ist das Mitführen eines Regenschirms durchaus ratsam. Die Sonne geht früh um 4:20 Uhr auf und weicht erst spät um 19:19 Uhr dem Abendrot.

Wetterklare Verhältnisse mit Sonnengarantie: Dienstag, 24.6.2024 und Mittwoch, 25.6.2024

Am Dienstag und Mittwoch herrscht mit 25 Grad und 26 Grad . Bewohner und Besucher von Santa Margalida können unter einem klaren Himmel die sonnige Seite Mallorcas genießen. Mildere Windverhältnisse und geringere Luftfeuchtigkeit laden zu unterschiedlichen Outdoor-Aktivitäten ein.

Temperaturanstieg unter Wolken: Donnerstag, 26.6.2024 bis Sonntag, 30.6.2024

In der zweiten Wochenhälfte steigen die Temperaturen weiter. Mit 29 Grad am Donnerstag und einem Höchststand von 30 Grad zum Monatsende präsentiert sich der Sommer von seiner warmen Seite. Die Bewölkung nimmt zu, doch es bleibt größtenteils trocken, was besonders Sonnenanbetern zugutekommen wird. Die fortwährend schwachen bis mäßigen Winde machen das Wettergeschehen in Santa Margalida angenehm.

Der leichte Druckabfall im Verlauf der Woche sollte keine signifikanten Auswirkungen haben, obwohl Freizeitkapitäne und Hobby-Angler ihn im Blick behalten sollten.

Unser Fazit: Eine ideale Woche für alle, die das vielfältige Freizeitangebot von Santa Margalida und Umgebung genießen möchten. Ob Strandtage, kulturelle Ausflüge oder einfach das süße Nichtstun – das Wetter spielt mit!

