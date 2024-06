Wetter in Santa Maria del Camí (23.6.2024 bis 30.6.2024): Sommerliche Aussichten und 7-Tage-Trend (23.6.2024)

Wetterprognose für Santa Maria del Camí: Sonnenschein und vereinzelte Schauer

Die kommende Woche in Santa Maria del Camí verspricht eine Mischung aus sommerlichen Temperaturen, vereinzelten Regenschauern und viel Sonne. Ein idealer Zeitraum also, um die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten der Region zu genießen oder einfach entspannte Stunden am Strand zu verbringen. Mit sorgfältig zusammengestellten Informationen zum 7-Tage-Trend liefert dieser Wetterbericht alles, was Sie für die Planung Ihrer Freizeit oder Arbeit im Freien wissen müssen.

Wetterübersicht für Santa Maria del Camí

Zum Wochenstart am Montag, dem 23. Juni 2024, präsentiert sich das Wetter mit moderatem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 25°C. Der Wind verhält sich mit 3 km/h eher zurückhaltend, und das Barometer weist 1016 hPa auf. Trotz der Nässe beträgt die Luftfeuchtigkeit nur 54%, was für relativ erträgliche Bedingungen sorgt.

Am Dienstag bleibt das Thermometer stehen bei gleichen 25°C, doch der Regen wird leichter. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 51%, während der Wind mit gleichbleibender Geschwindigkeit weht. Beachten Sie den leichten Druckabfall auf 1014 hPa, der auf eine mögliche Änderung der Wetterlage hinweist.

Der Mittwoch begrüßt uns dann mit klarem Himmel und hebt die Temperaturen auf 27°C an, eine perfekte Gelegenheit, um die Sonne Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Der Wind bleibt sanft, aber der Luftdruck geht weiter zurück – ein Zeichen für anhaltend gutes Wetter.

Das Barometer fällt weiter am Donnerstag, und mit ihm schwinden die Wolken, die Temperaturen klettern auf freundliche 31°C – der Höhepunkt der Woche! Die Luftfeuchtigkeit nimmt weiter ab, freuen Sie sich auf trockene Wärme und verstreute Wolken am Himmel.

Ein weiterer Tag mit leichtem Regen erwartet uns am Freitag, wobei die Temperaturen mit 28°C immer noch im sommerlichen Bereich bleiben. Der Wind frischt auf 5 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit erreicht wieder moderate 54%.

Das Wochenende leitet der Samstag mit klarem Himmel und 29°C ein, was zusammen mit der abnehmenden Luftfeuchtigkeit und dem anhaltenden Luftdruck von 1013 hPa viel Raum für Aktivitäten im Freien lässt. Schließlich rundet der Sonntag mit 30°C und verstreuten Wolken eine überwiegend freundliche Woche ab.

Trotz variierender Bedingungen macht die durchgehend hohe Temperatur jenseits der 25°C-Grenze jede Aktivität im Freien zu einem angenehmen Erlebnis. Die Nächte in Santa Maria del Camí bleiben mit Temperaturen, die kaum unter 20°C fallen, lau und versprechen somit angenehme Abende.

Tag für Tag: Ihr 7-Tage-Wettertrend

Ziehen Sie Ihre Pläne für die kommende Woche in Betracht und stimmen Sie diese mit der Wetterprognose ab – Ihr Urlaub oder Alltag in Santa Maria del Camí verspricht angenehm zu werden!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:42:49. +++