Wetter in Son Servera: Sonniger Ausblick mit vereinzelten Regenschauern - Ihre 7-Tage-Prognose (23.6.2024)

Freuen Sie sich auf eine sonnige Woche in Son Servera

Während die sommerliche Hitze auf ganz Mallorca Einzug hält, zeigt sich das Wetter in Son ServeraSon Servera von seiner angenehmen Seite. In den nächsten sieben Tagen dürfen sich Einwohner und Besucher auf milde Temperaturen und überwiegend sonnige Tage freuen, mit vereinzelten Momenten leichter Regenschauer - perfekt für diverse Aktivitäten unter freiem Himmel!

Sonnenschein und sanfte Brise: Das perfekte Mallorca-Wetter

Den Anfang der Woche markiert ein gemäßigter Regentag am 23. Juni, an dem die Temperaturen bei anmutigen 21°C halten, begleitet von einer angenehmen Windgeschwindigkeit von nur 7 km/h. Die Luftfeuchtigkeit von 70% mag vielleicht etwas hoch erscheinen, doch die angenehme Brise und ein Luftdruck von 1017 hPa versprechen einen durchaus erfrischenden Tag.

Klare Himmel über Son Servera: Einladung zum Sternegucken

Die Nächte unter einem klaren Himmel sind bestens geeignet, um die strahlenden Sterne zu bewundern. Mit Sonnenaufgängen um kurz nach 4 Uhr und Sonnenuntergängen am späten Abend bleibt genügend Tageslicht für lange Spaziergänge oder ein Abendessen im Freien. Die 24. und 25. Juni werden besonders klare Tage sein, mit Höchsttemperaturen von 23°C.

Stellen Sie Ihre Regenschirme bereit, aber nur kurz!

Gegen Ende der Woche, konkret am 27. Juni, kann ein leichter Regen die Urlaubspläne durchkreuzen. Doch keine Sorge - mit 24°C und einer sanften Brise von 11 km/h ist selbst dieser Tag angenehm zu erleben.

Ausblick: Sonnige Aussichten!

Die darauffolgenden Tage lachen mit strahlendem Sonnenschein und einer leichten Bewölkung nur selten durch. Am 28. Juni ist es wieder komplett klar und am 29. Juni kaum bewölkt, mit kuscheligen Temperaturen von 23°C bzw. 25°C. Der Monat endet schön mitsamt einer angenehmen Brise und somit perfekten Konditionen, um die Insel in all ihren Sommerfarben zu genießen.

Fazit: Eine Woche voller Sommerfreuden

Das Wetter in Son Servera präsentiert sich in der letzten Juniwoche als idealer Begleiter für alle Freizeitaktivitäten. Ob am Strand entspannen, durch malerische Gassen schlendern oder sich an der mediterranen Küche erfreuen - Mallorca bietet die besten Bedingungen für einen unvergesslichen Sommer.

