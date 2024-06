Wetter in Vilafranca de Bonany (23.6.2024 bis 30.6.2024): Sonnig mit milden Temperaturen (23.6.2024)

Wetteraussicht für Vilafranca de Bonany: Sonnenschein und leichte Sommerbrisen

Die Sommerzeit in Vilafranca de Bonany präsentiert sich von ihrer angenehmen Seite. Mit Temperaturen, die sich in der letzten Juniwoche im warmen Bereich bewegen, können Einheimische und Besucher ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien genießen.

Wetterüberblick Beginnend mit leichtem Regen am 23. Juni bei einer Temperatur von 21°C, stellt sich für den 24. und 25. Juni herrlich klarer Himmel mit Höchsttemperaturen von 26°C bzw. 27°C ein. Mit einer angenehmen Brise von nur 4-5 km/h sind diese Tage ideal, um die Schönheit von Vilafranca de Bonany zu erkunden.

Wettertrend für die nächsten Tage

Der 26. Juni verspricht zerstreute Wolken und ein leichtes Ansteigen der Temperatur auf 28°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt dabei moderat, was den Aufenthalt im Freien angenehm macht.

Ein erneuter leichter Regenschauer ist für den 27. Juni angekündigt, sollte aber die lieblichen 26°C nicht trüben und wird von frischeren Winden begleitet sein. Danach kehrt die Ruhe zurück mit klarem Himmel am 28. und weiteren sonnigen Momenten mit vereinzelten Wolken am 29. und 30. Juni. Die Tagestemperaturen kratzen dabei an der 30°C-Marke - perfekt für einen Ausflug zum Strand oder einen gemütlichen Spaziergang durch die Weingärten der Region.

Die Abende in Vilafranca de Bonany: Ein mildes Vergnügen

Die Sonnenuntergänge, die um 19:18 Uhr beginnen und sich bis zum Monatsende nicht wesentlich ändern, kündigen angenehme Abende an. Mit abnehmender Tageshitze bietet sich die perfekte Kulisse für stimmungsvolle Abendessen unter freiem Himmel oder entspannte Bummel durch die historischen Straßen Vilafranca de Bonanys.

Die gesamte Woche bleibt der Luftdruck stabil, was auf eine kontinuierliche Wetterlage deutet. Für alle Aktivitäten im Freien oder einfach nur zum Genießen der natürlichen Schönheit Vilafranca de Bonanys bietet die aktuelle Wetterlage optimale Bedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:47:18. +++