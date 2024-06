Wetter Sant Joan: 7-Tage-Prognose für Sonnenschein und Regenschauer (23.6.2024)

Wettervorhersage für Sant Joan auf Mallorca: Sonne und Regen im Wechsel

Die kommende Woche auf Mallorca in Sant JoanSant Joan bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Sonne und vereinzelten Regenschauern. Hier erhalten Sie alle Details zu Temperatur, Wind und Wetterbedingungen für einen perfekten Aufenthalt auf der beliebten Baleareninsel.

Leichter Regen und angenehme Temperaturen zum Wochenstart

Am Sonntag, den 23. Juni 2024, erleben wir leichtes Nieselwetter bei angenehmen 22 Grad Celsius. Der Wind bewegt sich leicht mit 6 km/h, während die Feuchtigkeit bei 59% liegt, sodass das Klima als frisch und gemäßigt beschrieben werden kann. Der Tag beginnt früh um 4:18 Uhr mit der Sonne im Aufgang und schließt mit einem langen Abend, bei Sonnenuntergang um 19:31 Uhr.

Besserung des Wetters und steigende Temperaturen

Ein spürbarer Wandel kündigt sich mit mittleren bis heiteren Wetterlagen in den kommenden Tagen an. Am Montag, den 24. Juni, beschenkt uns der Himmel mit nur wenigen Wolken und erhöht die Temperaturen auf wohlige 26 Grad Celsius. Die Windstärke bleibt konstant sanft bei gleicher Geschwindigkeit. Die Feuchtigkeit fällt auf 41%, während der atmosphärische Druck bei 1013 hPa liegt.

Der Dienstag sowie der Mittwoch begrüßen uns mit klarem Himmel und Tagestemperaturen von jeweils 27 Grad Celsius. Diese perfekten Bedingungen laden dazu ein, Mallorca in seiner vollen Pracht zu genießen. Mit einer Windgeschwindigkeit von 7 bzw. 4 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit sind diese Tage ideal für Ausflüge und Erkundungstouren.

Wechselhafte Wettertendenzen gegen Wochenmitte

Gegen Wochenmitte erleben wir eine geringfügig abkühlende Temperaturänderung, begleitet von leichtem Regen. Donnerstag erwärmt sich die Luft auf 25 Grad Celsius, während die Luftfeuchtigkeit und der atmosphärische Druck relativ konstant bleiben. Freitag und Samstag bringen stärkere Regenschauer mit sich, und der Sonntag rundet die Woche mit mäßigem Regen und 27 Grad Celsius ab.

Wochenendwetter in Sant Joan

Das Wochenende in Sant Joan verspricht trotz einiger Regentropfen angenehme Temperaturen um die 28-29 Grad Celsius. Der Sonntag präsentiert wenige Wolken am Himmel, bevor es am Montag, den 30. Juni, zu mäßigem Regen kommt. Temperaturen von 27 Grad Celsius und eine moderate Windgeschwindigkeit sorgen für ideales Urlaubsfeeling, welches nur durch kurze Regenphasen unterbrochen wird.

Das Wetter in Sant Joan bietet somit alles, was das Herz begehrt, ob Sie nun Sonnenbaden, Wandern oder einfach nur die malerischen Landschaften Mallorcas genießen möchten. Mit unserer täglichen Wettervorhersage sind Sie immer bestens informiert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:40:45. +++