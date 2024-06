Wetteraussichten für Banyalbufar: Eine Woche voller Sonne und leichtem Regen (23.6.2024)

Die Wetterprognose für Banyalbufar: Sonne und Sommerregen

Das malerische Dorf Banyalbufar auf Mallorca wird in den nächsten Tagen eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und spätsommerlichem, leichtem Regen erleben. Erfrischende Brisen und angenehme Temperaturen sorgen für ideale Bedingungen, um die einmalige Landschaft und die malerischen Sonnenuntergänge der Insel zu genießen.

Wettertrend für Banyalbufar: Was uns die Woche vom 23. Juni bis zum 30. Juni 2024 bringt

Beginn der Woche: Mit leichtem Regen startet Banyalbufar in die neue Woche. Temperaturen von bis zu 22°C am 23.06.2024 und 23°C am 24.06.2024 begleiten die sanften Regenschauer. Die Windgeschwindigkeiten betragen dabei gemütliche 7 km/h am Sonntag und leichte 4 km/h am Montag. Für Wandertouren und Outdoor-Aktivitäten bieten diese Tage daher besonders angenehme Bedingungen.

Mid-Week-Sonne: Am 25.06.2025 grüßt uns ein klarer Himmel und eine leicht gestiegene Temperatur von 24°C – perfekt, um die charmanten Straßen Banyalbufars zu erkunden. Der Wind bleibt weiterhin sanft mit 3 km/h, und somit ist die Mitte der Woche der ideale Zeitpunkt für längere Ausflüge ins Freie.

Leichte Regentage: Zum Donnerstag, den 26.06.2024, kehrt der leichte Regen zurück und hält sich auch am Freitag, den 27.06.2024, mit Temperaturen zwischen 25°C und 26°C. Diese Tage eignen sich ideal, um die örtlichen Bodegas zu besuchen oder in einem der vielen Cafés zu entspannen.

Ausklang der Woche: Der 28.06.2024 und 29.06.2024 locken mit einer klaren Sicht auf den Sternenhimmel sowie vereinzelten Wolkenformationen und Temperaturen um die 25°C. Der leichte Wind unterstützt das angenehme Gefühl der mediterranen Sommerabende. Den Abschluss bildet ein wunderschöner klarer Himmel am 30.06.2024 mit einer Höchsttemperatur von 26°C und einer sanften Brise.

Tipps für Ihren Aufenthalt in Banyalbufar

Nutzen Sie die klaren Tage für einen Ausflug zu den zahlreichen Aussichtspunkten Banyalbufars, um die atemberaubende Natur Mallorcas in ihrem ganzen Glanz zu erleben. Die leicht bewölkten Tage bieten die Möglichkeit, das kulturelle Angebot des Dorfes ausführlicher zu entdecken.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:23:46. +++