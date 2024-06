Wetteraussichten für Llubí: Sieben Tage Sonne, Wolken und Regen - eine Prognose bis zum 30. Juni 2024 (23.6.2024)

Wetterprognose für Llubí: Eine Woche voller Überraschungen

Die malerische Gemeinde Llubí wird in den nächsten sieben Tagen eine Vielfalt an Wetterbedingungen erleben, die von sonnigen Tagen bis hin zu erfrischenden Regenschauern reicht. Werfen wir einen eingehenden Blick auf die Wetterentwicklung in Llubí, um optimal für die bevorstehenden Tage vorbereitet zu sein.

Beginn mit Regen gefolgt von Sonnenschein

Am 23. Juni 2024 wird das Wetter in Llubí von moderatem Regen geprägt sein, mit einem Hoch von 22 Grad Celsius. Es ist der perfekte Tag, um es sich gemütlich zu machen und den sanften Geräuschen des Regens zu lauschen. Der Wind bleibt mit 4 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit erreicht 67%, was für erfrischende Momente sorgt. Der Luftdruck misst 1017 hPa, ein Zeichen für stabilere Wetterlagen, die in Aussicht stehen.

Sonnige Aussichten steigen

Die folgenden Tage verspreßen deutlich freundlicher zu werden. Der 24. Juni wird uns wenige Wolken und angenehme 27 Grad Celsius bescheren. Perfekte Bedingungen, um die Insel zu erkunden oder sich am Strand zu erholen. Mit einer um 40% gesunkenen Luftfeuchtigkeit und einem zurückgegangenen Luftdruck auf 1014 hPa deutet alles auf eine bequeme Zeit im Freien hin.

Der 25. Juni zeigt sich von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und Höchsttemperaturen von 29 Grad Celsius. Die ideale Gelegenheit für alle Sonnenanbeter, die warmen Strahlen zu genießen, während der Wind mit 6 km/h für eine sanfte Brise sorgt.

Höhepunkt der Wärme

Zur Wochenmitte am 26. Juni erreicht das thermometer in Llubí mit 32 Grad Celsius seinen Höhepunkt unter vereinzelten Wolken. Erfrischung bietet die sinkende Luftfeuchtigkeit von nur noch 31% sowie ein Luftdruck von 1010 hPa.

Der 27. Juni bringt zwar etwas Abkühlung auf 27 Grad Celsius, doch es wird erneut leichter Regen vorhergesagt, der von einem Wind von 8 km/h begleitet wird.

Ausklang der Woche in Llubí

Die zweite Wochenhälfte beschert uns erneut reichlich Sonnenschein. Am 28. und 29. Juni erwarten uns klare Himmel und angenehme Temperaturen von 29 und 32 Grad Celsius, während die Luftfeuchtigkeit mit 46% und 36%