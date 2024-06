Wetteraussichten für Santanyí: Eine sonnenreiche Woche mit leichtem Regen und angenehmen Temperaturen erwartet Sie (23.6.2024)

Aktuelle Wettertrends in Santanyí

Die Liebhaber von Sonnenschein und angenehmen Temperaturen können sich freuen, denn die kommende Woche in Santanyí, MallorcaSantanyí, verspricht größtenteils klaren Himmel und eine stabile Wetterlage. Mit Temperaturen, die in der angenehmen Spanne von 22°C bis 26°C liegen, steht genussvollen Tagen sowohl am Strand als auch auf Erkundungstouren nichts im Weg.

Detaillierte Wetterprognose für die kommende Woche

Tageslicht und Sonnenstunden

Ein Naturphänomen, das besonders hervorsticht, sind die langen Tage auf Mallorca, welche die Sommersonnenwende unmittelbar heimsuchen. Sonnenaufgang ist durchwegs schon um ca. 4:22 Uhr morgens, und die Sonne verabschiedet sich spät abends gegen 19:18 Uhr. Das gibt Ihnen circa 15 Stunden Tageslicht, die Sie für diverse Aktivitäten nutzen können.

Das Wetter in Santanyí erweist sich somit als einladend für alle, die den mediterranen Sommer in vollen Zügen genießen möchten. Ob am Strand liegen, die malerische Umgebung erkunden oder in einem der lokalen Restaurants speisen - das Wetter spielt mit!

