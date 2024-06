Wetterprognose für Capdepera: Sonnige Aussichten und milde Sommerbrisen vom 23.6.2024 bis 30.6.2024 (23.6.2024)

Wettervorhersage für Capdepera: Eine Woche voller Sonnenschein und sanfter Winde

Die sonnige Gemeinde Capdepera erwartet Sie in der kommenden Woche mit einem angenehm milden Klima und vielen Stunden Sonnenschein. Das perfekte Wetter, um die malerischen Strände, historischen Sehenswürdigkeiten und malerischen Landschaften Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Start in die Woche mit leichtem Regen

Am Sonntag, den 23. Juni 2024, lädt Capdepera mit gemäßigten 21 Grad Celsius und moderatem Regen, perfekt für einen entspannten Tag im Café oder einen Besuch im Museum. Die Windgeschwindigkeit liegt bei sanften 7 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 72% hält. Der Luftdruck liegt bei 1017 hPa. Genießen Sie das Schauspiel des Sonnenaufgangs um 4:19 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:17 Uhr.

Sonniges Wetter setzt sich fort

Die folgenden Tage bis zum 30. Juni 2024 zeigen sich von einer überwiegend sonnigen Seite. Mit Höchsttemperaturen, die von 22 bis angenehmen 26 Grad Celsius am Ende der Woche steigen, werden Sie viel Gelegenheit haben, die warmen Sonnenstrahlen zu genießen.

Besonders klar zeigt sich der Himmel am 24. Juni und 28. Juni, ideal für Sternenbeobachtungen oder lange Strandspaziergänge. Die Windgeschwindigkeiten bleiben moderat und sorgen für eine frische Brise, perfekt, um die Hitze des Tages auszugleichen. Mit Luftfeuchtigkeitswerten, die sich angenehm zwischen 57% und 79% bewegen, verspricht die Woche eine angenehme Balance zwischen warmen Tagen und kühlen Nächten.

Leichte Variationen des Wetters

Während ein paar vereinzelte Wolken am 25. und 29. Juni den strahlend blauen Himmel zieren, dürfen Sie ein paar zarte Regentropfen am 27. Juni erwarten, die die Luft erfrischen und die Natur Mallorcas zum Leuchten bringen. Ein leichtes Lüftchen begleitet Sie täglich und der Luftdruck unterliegt geringen Schwankungen, die jedoch keinen Einfluss auf Ihr Wohlbefinden haben sollten.

Fazit der Woche

Zusammengefasst zeichnet sich für Capdepera eine Wetterwoche ab, die zum Verweilen im Freien einlädt. Ob am Strand, beim Wandern oder beim Schlendern durch die Straßen der Stadt – das Klima wird Ihr perfekter Begleiter sein. Genießt die langen Tage, denn der Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden nahezu zeitgleich statt und schenken Ihnen so maximale Tageslichtstunden.

Capdepera lädt ein: Planen Sie Ihren Urlaub mit perfektem Wetter

Planen Sie Ihren Aufenthalt in Mallorca vorausschauend und nutzen Sie die angenehmen Bedingungen, um die Insel in ihrem vollsten Glanz zu erleben. Wir freuen uns auf Sie in Capdepera und wünschen eine unvergessliche Zeit unter der mallorquinischen Sonne!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:28:00. +++