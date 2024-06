Wetterprognose für Santa Eugènia: Sommerliche Aussichten und milde Nächte vom 23. Juni bis 30. Juni 2024 (23.6.2024)

Wetter in Santa Eugènia: Eine Woche voller Sonnenschein und leichter Winde

Die pittoreske Gemeinde Santa EugèniaSanta Eugènia kann sich auf eine sommerliche Woche mit angenehmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel freuen. Unsere Wetterprognose gibt einen umfassenden Überblick, was die Einwohner und Besucher in den nächsten sieben Tagen erwarten dürfen.

Von mäßigem Regen bis klarem Himmel

Die Wettervorhersage startet am Sonntag, dem 23. Juni 2024, mit mäßigem Regen, während das Thermometer an diesem Tag auf angenehme 24°C klettert. Ein sanfter Wind von nur 3 km/h sorgt für eine mild-moderate Brise.

Zum Beginn der neuen Arbeitswoche säumen leichte Regenschauer den 24. Juni. Dennoch bleibt es mit 26°C warm und das bei einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 44%.

Am Dienstag präsentiert sich dann der Himmel klar und das Quecksilber steigt auf bis zu 28°C. Die ideale Gelegenheit, um die malerischen Straßen von Santa Eugènia zu erkunden oder eine entspannte Zeit im Freien zu genießen.

Höhepunkt der Woche: Temperaturen knacken die 30-Grad-Marke

Der Mittwoch wird ein heiterer Tag mit vereinzelten Wolken und Temperaturen, die an 32°C heranreichen. Leichter Wind und eine geringe Luftfeuchtigkeit bedeuten hochsommerliches Flair!

Ein schwacher Regen kehrt am Donnerstag zurück und bringt etwas Abkühlung auf angenehme 28°C.

Das kommende Wochenende verspricht überwiegend Sonnenschein: Freitag und Sonntag mit 30°C bzw. 29°C und einem strahlend blauen Himmel, unterbrochen von leichter Bewölkung am Samstag, der die Temperatur auf heiße 32°C ansteigen lässt.

Nächtliche Aussichten und weitere Wetterdetails

Nicht nur die Tage in Santa Eugènia sind einladend, sondern auch die Nächte bleiben mit Mindesttemperaturen, die voraussichtlich nicht unter 20 Grad fallen werden, angenehm temperiert. Zu beachten ist, dass der Luftdruck gegen Ende der Woche leicht abfällt, während die Windgeschwindigkeiten ansteigen und so für eine angenehme Brise in den Abendstunden sorgen.

Die Sonne zeigt sich früh am Tag, bereitet ihren Aufgang bereits um 4:21 Uhr vor und verabschiedet sich mit einem langen Sonnenuntergang um 19:20 Uhr - perfekt für lange Sommerabende im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:41:47. +++