Wetterprognose für Sóller (23.06.2024 bis 30.06.2024): Sonne und sporadische Regenschauer

Ein bunter Mix aus Sonne und Regen: Die Wetteraussichten für Sóller

Gut informiert in die letzte Juniwoche starten: Wir liefern Ihnen die detaillierte Wettervorhersage für SóllerSóller auf Mallorca für die kommende Woche vom 23. bis 30. Juni 2024. Freuen Sie sich auf sommerliche Temperaturen, die Sonnenanbeter ebenso wie Naturfreunde begeistern werden.

Angenehme Sommerbrise erwartet Sie in Sóller

Montag, 23. Juni 2024: Die Woche beginnt in Sóller mit bezaubernden 24°C, begleitet von mäßigen Regenschauern, die die Umgebung erfrischen. Ein sanfter Wind mit 4 km/h wird dabei für eine angenehme Brise sorgen.

Dienstag, 24. Juni 2024: Mit 24°C bleibt es stabil warm und leichter Regen wird den Tag über in Sóller begleiten. Die Windgeschwindigkeit sinkt auf gemächliche 2 km/h.

Mittwoch, 25. Juni 2024: Das Quecksilber klettert weiter nach oben, mit einer Prognose von 27°C unter einem klaren Himmel. Dieser Tag verspricht ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäfen zu werden, geprägt von frischer Luft und strahlendem Sonnenschein bei einer leichten Brise.

Hohe Temperaturen und leichte Abkühlung für Sóller

Donnerstag bis Sonntag: Von Donnerstag, dem 26. Juni, bis zum Sonntag, dem 29. Juni, erleben Sie in Sóller eine Welle von warmen Temperaturen, die zwischendurch von leichten Regenschauern abgelöst werden. Das Thermometer wird zwischen 27°C und 30°C schwanken. Die Wolkenbildung bleibt variabel, mal mit Überraschungen in Form von zerstreuten Wolken, mal mit einem völlig ungetrübten Himmel – ein perfektes Wettergemälde für einen Besuch am Strand oder eine Wanderung durch die umliegenden Landschaften Mallorcas.

Die Woche findet ihren Ausklang unter einem klaren Himmel

Der letzte Tag des Monats, Montag, 30. Juni, wird Ihnen prächtige 28°C unter einem weiteren klaren Himmel präsentieren. Die ideale Gelegenheit, um die Erlebnisse der vergangenen Tage Revue passieren zu lassen und sich auf den Juli einzustimmen.

Mit unserer zuverlässigen Wettervorhersage sind Sie bestens für jede geplante Aktivität gerüstet und können das meiste aus Ihrem Urlaub oder Alltag in Sóller herausholen. Genießen Sie die Schönheit der Insel in vollen Zügen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.6.2024, 01:45:45. +++